Natur als Vorbild künstlerischer Fantasie

Lampertheim.Eine Vernissage im Advent kann besonders reizvoll sein. Das zeigte sich am ersten Adventssonntag mit den Künstlern Renate Huthoff (Malerei und Grafik) und Willi Ueberle (Skulptur) in Hummels-Scheier-Galerie. So boten unter dem Dach der historischen Scheune sowohl eine Lichtinszenierung als auch die Musik des Kontrabassisten Hans Heer ein feierliches Ambiente.

Die beiden Künstler zeigen einen Querschnitt ihres breiten schöpferischen Schaffens. „Mit ihrer Lust an Farben erzählt sie Geschichten und Beobachtungen“, sagte Hausherr Helmut Hummel über Huthoff. Pigmente besitzen eine hohe Leuchtkraft und deshalb biete das Arbeiten mit dem farbgebenden Bestandteil ein tolles Erlebnis, sagte Huthoff. So zeigt auch das Bild „Salon Blütenreich“ einen wahren Farbenrausch und lässt interessante Effekte erkennen.

Das duftige Blütenarrangement zieht den Betrachter förmlich an. Ein fröhliches und zugleich elegantes Bild, das noch dazu eine ländliche Stimmung bereithält. Über das Bild sagte Huthoff: „Ich hatte vor, ein Blumenbild zu malen. Da ist mir eingefallen, dass ich ein Foto habe, auf dem ein Kassenhäusl vom Weihnachtsmarkt in Hohen Sülzen festgehalten ist.“

Ihre Fotografie habe sie dann in die Farbenexplosion der Blüten als Szene hineingearbeitet. Auch die Kaltnadelradierungen der Künstlerin sind meisterlich. Galerist Hummel wies auch auf den fast sieben Meter langen Rotulus hin, den Huthoff in einem Olivenhain in Griechenland angefertigt hat.

Vom Ergebnis überrascht

Willi Ueberle hat eine Leidenschaft für den Naturstoff Holz. „Er kreiert Skulpturen aus heimischen Hölzern und knorrigen Baumstämmen“, erörterte Helmut Hummel. Während des Entstehungsprozesses zur Skulptur rückt Ueberle dem Fundstück mit Säge, Schleifmaschine und Schmiergelpapier zu Leibe. „Ich weiß vorher nie, was daraus entsteht“, verriet der Künstler. Weil Holzskulpturen nicht nur edel, sondern auch empfindlich sind, wurde die Oberfläche mit einem Wachs-Öl sorgfältig behandelt.

So werde die Farbe und Maserung des Holzes nicht überdeckt. Den fertigen Deko-Skulpturen gab Ueberle fantasievolle Namen. Für die Erschaffung eines Werkes sei es unerheblich, wenn Risse oder Einschlüsse im Holz sind. „Gerade diese naturgeschaffenen Unregelmäßigkeiten beflügeln seine Fantasie und machen die Skulpturen so einzigartig“, sagte Galerist Hummel. Die Laudatio zur Eröffnung der Ausstellung hielt die Kunsthistorikerin Tina Stolt, Professorin für bildnerische Praxis, der Universität in Landau. Renate Huthoff habe sich etwas bewahrt, was nur wenige schafften: Sie gehe neugierig und staunend durch die Welt. Sie zeige den Kunstfreunden, dass hinter den Blumen und der fröhlichen Farbigkeit noch mehr Geschichten zu finden sind.

„Die Zeichnungen stehen bei ihr an erster Stelle. Sie notieren die ersten Eindrücke, skizzieren visuelle Fundstücke und werden so zu Erinnerungsfunden einer größeren Unternehmung“, erläuterte Stolt die Arbeitsweise von Huthoff. „Die Natur, das Gehen und das Sehen in der Natur, sei beiden Künstlern wichtig.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019