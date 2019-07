Naturkunde mit Gummistiefeln und Wasserassel

Lampertheim.Wer die Natur schützen möchte, sollte sie erst einmal entdecken und erkunden. Das sagen die Mitglieder des Naturschutzbundes (NABU) Lampertheim. Vor fast 19 Jahren gründeten die Naturschützer daher eine Gruppe im Alter von sechs bis 12 Jahren. Ansprechpartner für die Naturschutzjugend (NAJU) sind in Lampertheim die Naturschützer Anke Diehlmann und Ralf Gerlach. „Wir wollen als Naturschützer unser Wissen und unsere Erfahrung mit der Natur den Kindern vermitteln“, sagt Gerlach.

Dabei zeige sich immer wieder, wie interessiert und offen sich die Mädchen und Jungen Kinder gegenüber der Natur zeigen, fügt er hinzu. Wer die Natur kenne, lerne sie eben schätzen und schützen. Darum wolle man mit den NAJU-Aktionen, ob auf dem Areal der alten Storchenstation, im Lampertheimer Stadtwald oder während der Projekte mit anderen Naturschutz-Jugendgruppen besondere Perspektiven auf die Natur vermitteln. „Uns geht es erst einmal um den Naturschutz vor Ort, sozusagen vor der Haustür“, erläutert Diehlmann.

Während der regelmäßigen Treffen werde dem Nachwuchs näher gebracht, dass die intakte Natur Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt bedeute. „Bei den Aktionen mit Kindergartenkindern oder Grundschülern erleben wir immer öfter, dass es Mädchen und Jungen gibt, die zum Beispiel keine Gummistiefel als praktisches Schuhwerk besitzen“, bedauert Diehlmann.

In Kontakt mit der Natur

Die würden für „das Matschen“ benötigt, was wiederum wichtig für die Entwicklung des Kindes sei, sagt sie. Wichtig sei dabei der direkte Kontakt mit der Natur. So erlebten die Kinder während der Kescher-Aktion auf dem Gelände der Storchenstation, wie es ist, am Rande des Teichs im Matsch zu stehen und noch dazu eine Wasserassel zu berühren. In diesem Zusammenhang müssten die Naturschützer immer öfter Berührungsängste abbauen, die es früher nicht gegeben habe.

„Außerdem hatten manche Kids mit ihren Eltern noch nie ein Naturerlebnis“, hat Anke Diehlmann erfahren. Dazu eigne sich schon ein Ausflug in das Naturschutzgebiet Biedensand. Kinder, die regelmäßig an NAJU-Veranstaltungen teilnehmen, seien in der Regel naturinteressiert und ihre Eltern unterstützten die Arbeit der NABU-Mitglieder beim Schutz der Natur und Umwelt.

„Uns ist es fast wichtiger, die Kinder zu erreichen, die den Naturschutz-Gedanken von zu Hause her nicht kennen. In der Hoffnung, dass Mädchen und Jungen auf ihre Eltern einwirken, sie bei der nächsten NAJU-Aktion mit zu uns bringen und das Engagement ihres Kindes unterstützen“, sagt Diehlmann. Kinder bräuchten Vorbilder und hilfreiche Begleiter. Und eben auch Gelegenheiten, um praktische Erfahrungen zu sammeln.

Vor allem wollen die Ehrenamtlichen der Jugendorganisation Spaß am praktischen Naturschutz vermitteln. „Das Erleben und der Spaß stehen bei unseren Aktionen im Vordergrund. Wir wollen das Interesse an der Natur wecken“, berichtet Anke Diehlmann. Der größte Erfolg der Naturschützer sei, wenn nach einer gemeinsamen Entdeckungstour von Eltern und Kindern die Auskunft der Erwachsenen kommt, dass ihnen ihr Nachwuchs als junge Naturschützer zeigten, welche Pflanzen man essen kann und welche wichtig für Insekten sind.

Kescher und Kräuter

Einige Kinder besorgten sich sogar einen Kescher als Starterutensil. Und letztendlich hoffen die NABU-Leute, dass sich die jungen Naturschützer auch später der Umweltbildung widmen. Diehlmann und Gerlach sowie die beiden Betreuerinnen Sylvia Neumann und Gabriela Pietraß sind leidenschaftliche Naturschützer. Sie verfolgen das Ziel, die vielfältigen Lebensräume mit ihren Pflanzen und Tieren zu erhalten. In regelmäßigen Abständen führen sie auch eine Kräuteraktion durch, bei der die Mädchen und Jungen frische Lebensmittel selbst herstellen oder verfeinern können.

„Kinder bereiten sehr gerne ihr Essen selbst zu“, ist Anke Diehlmann überzeugt. Die jungen Naturentdecker treffen sich im Vereinsheim auf dem Gebiet der ehemaligen Storchenstation. Im kleinen Naturgarten wachsen Kräuter. Die werden gesammelt und bestimmt. Einige der Kräuter werden klein geschnippelt, um die selbst gemachte Butter und den Quark zu verfeinern. Obendrein wird Tee gekocht. Zum Beispiel aus Salbei oder Pfefferminze. Wohl bekomm’s!

