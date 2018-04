Anzeige

Lampertheim.Kleine Slotcars ganz groß: Sie wurden auf die Spur gesetzt und flitzten über die Rennstrecke für gute Zwecke. „Race and Help“, die 14. Benefizveranstaltung des Lampertheimer Rotary-Clubs, fand vor kurzem in der ehemaligen Notkirche statt. Nun überreichte Präsident Carl-Michael Bergner im Darmstädter Hof die Spendenschecks. Die erwirtschafteten Gelder gingen an verschiedene Organisationen. 2500 Euro erhielten das Frauenhaus Bensheim, die gleiche Summe ging zusammen an die NABU-Gruppen Lampertheim und Bürstadt.

„32 Mannschaften gingen an den Start“, erklärte Rennleiter Paul Blüm. Und dass die Slotcar-Piloten jede Menge Fahrspaß hatten und um sportliche Erfolge wetteiferten. Vor allem seien sie aber auch auf die Strecke gegangen, um Gutes zu tun. Jede Mannschaft musste Startgeld bezahlen, das schlussendlich in die Spendensumme geflossen sei. Blüm übernahm auch die Siegerehrung der drei schnellsten Teams. Den ersten Rang holten sich die Piloten vom Team „Brake Racer“ mit 97 gefahrenen Runden. „Es war ein knappes Rennen“, erhöhte Blüm die Spannung bei den weiteren Platzierungen. Den zweiten Rang erkämpfte sich die Mannschaft „Fire Racer“ mit 92 Runden und die „Rennschnecken“ holten Platz drei mit 90 Runden.

Die siegreichen Modellautofahrer erhielten vom Veranstalter Pokale. Aus den Händen von Service-Club-Mitglied Walter Konrad bekam die Hoteliersfrau Anna Schmidt einen Ehrenpreis. Gemeinsam mit den jungen Fahrern Markus, Max und Moritz fuhr Schmidt im Team „Die Schöne & die Biester“. Sie konnten am Ende 89 gefahrene Runden vorweisen.