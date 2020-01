Nazis löschten Familie Frank aus

Lampertheim.Als das Vernichtungslager Auschwitz vor 75 Jahren von russischen Soldaten befreit wurde, waren die allermeisten Gefangenen tot. Mindestens 1,1 Millionen Menschen hatten die Nazis dort umgebracht – darunter Sally Frank und seinen 13-jährigen Neffen Werner aus Lampertheim. Fast die gesamte Familie Frank, die in den 1920er und 30er Jahren in der Wilhelmstraße 67 gewohnt hatte, wurde ausgelöscht – nur, weil sie jüdischen Glaubens war. Um ihrer zu gedenken, werden am Donnerstag, 6. Februar, vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie fünf sogenannte Stolpersteine verlegt: für Berta Frank, ihre Tochter Erika, ihren Sohn Sally sowie die Enkel Werner und Hans Frank, beides Söhne von Erika Frank.

Um Näheres über das Schicksal von Sally Frank, der 1909 in Kusel geboren wurde, herauszufinden, hat sich Volker Ochs, der seit vielen Jahren zusammen mit Karl Klemm zur Lampertheimer NS-Vergangenheit forscht, noch einmal auf intensive Spurensuche begeben. Denn die Quellenlage sei im Vergleich zu der der anderen Familienmitglieder zunächst „recht bescheiden“ gewesen, erklärte Ochs unserer Zeitung. Schließlich wurde er in französischen Dokumenten fündig, denn Sally Frank war zunächst ins Saarland und wohl spätestens nach dem Novemberpogrom 1939 nach Frankreich geflüchtet. Ochs fand Hinweise darauf, dass er nicht nur wegen seines jüdischen Glaubens verfolgt wurde, sondern auch wegen seiner bekannten Gegnerschaft zu den Nazis im kleinen Lampertheim.

Bitteres Ende einer Flucht

Wie viele Emigranten meldete sich der Lampertheimer bei der Fremdenlegion. Ochs vermutet, dass die Legion mit der Einheit von Sally Frank nach dem deutschen Überfall und der Besetzung Frankreichs im Mai 1940 „demobilisiert“ wurde und der inzwischen 30-Jährige danach ohne Papiere als verfolgter Jude dastand.

Nach einem Abkommen zwischen Nazi-Deutschland und Frankreich wurden Juden durch die französische Vichy-Polizei in die Lager Noé, Reversaltes und Gurs gebracht und interniert. Sally Frank konnte nach den französischen Quellen von einem Krankenhausaufenthalt aus fliehen, bevor er nach Gurs geschickt werden sollte. Vermutlich schloss er sich dann dem französischen Widerstand an. Besonders bitter findet Volker Ochs, dass Sally Frank am Ende in die Fänge der französischen Polizei geriet und diese ihn an die Nazis auslieferte. In Lyon wurde der Lampertheimer von Klaus Barbie, dem „Schlächter von Lyon“, und seinen Schergen verhört und wie viele andere vermutlich auch gefoltert. Anschließend kam er ins Internierungszwischenlager für Auschwitz nach Drancy bei Paris, von wo aus er am 23. Juni 1943 mit einem der letzten Züge nach Auschwitz deportiert wurde. Sein Todestag bleibt ungeklärt. Sally Frank und seiner Angehörigen soll mit einem Stolperstein für jedes verfolgte Familienmitglied gedacht werden:

Berta Frank kam am 13. Oktober 1878 als Berta Süß in Lampertheim zur Welt. Sie heiratete Moritz Frank und lebte in Kusel. Ihr Mann starb 1919 an den Folgen einer Verletzung, die er als Soldat im Ersten Weltkrieg erlitten hatte. Als Witwe kehrte Berta Frank nach Lampertheim zurück und lebte von 1931 bis 1938 in der Wilhelmstraße, zuletzt war sie in der Römerstraße 97 gemeldet. Vermutlich starb sie 1942 im KZ Treblinka.

Erika Irmgard Frank wurde am 31. März 1904 als ältestes Kind von Berta und Moritz Frank in Kusel geboren. Sie arbeitete später als Haushaltshilfe und lebte als Alleinerziehende mit ihren beiden Söhnen Werner und Hans bei ihrer Mutter. Weil sie von einem SA-Mann schwanger gewesen sein soll, ermordeten die Nazis sie am 23. März 1942 wegen „Rassenschande“ in der Tötungsanstalt Bernburg an der Saale in der Gaskammer.

Werner Frank wurde am 10. November 1929 in Frankfurt geboren und wohnte ab 1931 mit seiner Mutter bei der Großmutter in Lampertheim. Als die Mutter 1936 verhaftet wurde, lebte er zwischenzeitlich bei einer Bensheimer Pflegefamilie. Als Zwölfjähriger wurden er und seine Großmutter am 4. September 1942 als die letzten beiden jüdischen Bürger aus Lampertheim deportiert. Im Februar 1943 kam der Junge von Berlin nach Auschwitz, wo er ebenso wie sein Onkel Sally ermordet wurde.

Hans Frank, Werners jüngerer Bruder, überlebte als einziges Familienmitglied die Vernichtungsmaschinerie der Nazis, indem er 1939 im letzten Moment in die USA ausreisen konnte. Ein amerikanisches Ehepaar hatte ihn adoptiert. Er nahm den Namen Frederick Rosenbaum an und lebt noch heute, 87-jährig, im Bundesstaat Ohio. Zu der Gedenkstunde in Lampertheim wollen seine Tochter und zwei Enkelkinder aus den USA anreisen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.01.2020