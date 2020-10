„Nehmt die Lage ernst“

Lampertheim.Die Sorge vor einem neuen Lockdown ist groß. Geschlossene Schulen und nur wenig geöffnete Einkaufsläden – das wollen die Lampertheimer nicht noch einmal erleben. Kein Verständnis zeigen die meisten Befragten für Regelbrecher und Hamsterkäufe. Schon im März, als sich das Covid-19-Virus auszubreiten begann, waren bestimmte Regale in Super- und Drogeriemärkten leer.

Heinz-Dieter Schäfer geht gelassen am Regal mit Toilettenpapier vorbei. „Ich mache keine Hamsterkäufe“, sagt er. Seine Frau und er hätten zu Hause immer Vorräte für fast vier Wochen. Allgemein ist er verärgert, dass die Fallzahlen von Corona-Infizierten wieder rasant gestiegen sind. Vor allem auf die Unvernünftigen ist er sauer, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregelungen hielten. Die Leute, die sich nicht schützen, tanzten in ihren eigenen Untergang. „Dann kriegt die Menschheit das, was sie verdient hat“, bedauert Schäfer. Und fügt sarkastisch hinzu: „Das Corona-Virus scheint bei manchen Menschen geistige Abbauerscheinungen hervorzurufen.“

Jean-Pierre Dupin berichtet, dass er kürzlich in Dänemark war. In einem Laden, den er mit Mund- und Nasenschutz betreten hat, sei er sogleich als Deutscher aufgefallen. „Keiner trug eine Maske“, wundert sich der Lampertheimer noch heute. Dupin erklärt, dass er Respekt vor dem Corona-Virus habe und sich auch an die Vorschriften halte, jedoch nicht alle Meldungen, die im Umlauf sind, glaube. Manches Verhalten finde Dupin übertrieben. Wenn sich jemand trotz Einhaltung der Vorschriften immer mehr der Öffentlichkeit entziehe. „Ich gehe raus wie immer und habe auch vor Kurzem als Schiedsrichter ein Fußballspiel gepfiffen“, erklärt Dupin und schiebt nach: „Und hamstern tue ich gleich gar nicht.“

Verschiedene Regeln verwirren

Eine Frau findet die Debatte über Klopapier nicht witzig und outet sich: „Ich bin ein kleiner Hamster.“ Sie möchte einen Bestand zu Hause haben, um ein paar Tage alleine zurechtzukommen. Schließlich könnte es passieren, dass sie in Quarantäne geschickt werde. Auch wenn gesagt worden sei, es könne nicht wieder zu einem Lockdown kommen, halte sie es nicht mehr für unwahrscheinlich. Da es für die Bundesländer keine einheitliche Corona-Regelung gibt, findet sie die Maßnahmen sehr undurchsichtig und verwirrend.

Marion Justen schickt ihren Appell an Freunde, Bekannte, Verwandte und Unbekannte: „Ich bitte Euch alle, nehmt die derzeitige Lage ernst und verhaltet Euch solidarisch. Wer zum Arbeiten raus muss, soll gehen und die, die zu Hause bleiben können, bleibt bitte daheim.“ Die Vorgaben zur Vireneindämmung können nur funktionieren, wenn sich jedes kleine Rad solidarisch an die Regeln halte.

„Das Wichtigste ist mir der Präsenzunterricht in der Schule“, betont Justen. Auch die Kinder sollten ausreichend mit den notwendigen Schutzmasken versorgt sein. Außerdem sollten die Erwachsenen gute Vorbilder in Sachen Corona-Hygiene sein. „Haltet zusammen, damit wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit gehen können“, wünscht sich die Lampertheimerin. (Bilder: Rosi Israel)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.10.2020