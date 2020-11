Nein zu Gewalt an Frauen

Lampertheim.Seit 2005 wird von der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und dem Bürgermeister in Lampertheim jährlich die blaue Fahne „frei leben – ohne Gewalt“ von Terre des Femmes gehisst, um auf das Thema Gewalt an Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen – so auch dieses Jahr, wenn auch durch die Pandemie bedingt ohne Publikum. „Uns ist es gerade in der momentanen Situation besonders wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen“, erklärt Sonja Niederhöfer, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim, via Pressemitteilung.

Durch die unterschiedlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie lägen bei vielen Menschen die Nerven blank. Somit sei das Risiko von häuslicher Gewalt deutlich gestiegen. Weil die Menschen weniger soziale Kontakte hätten, sei auch die Möglichkeit, das gewalttätige Verhalten im Verborgenen zu halten, wesentlich größer geworden. Umso wichtiger sei es, genauer hinzuschauen und gegebenenfalls Hilfe anzubieten.

In Lampertheim seien zwischen Jahresbeginn und Oktober 25 Fälle von häuslicher Gewalt zur Anzeige gebracht worden, die Dunkelziffer liege wesentlich höher. Um auf das Thema „Häusliche Gewalt“ aufmerksam zu machen, sei am 2. November die kreisweite Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ gestartet worden. Bei dieser Aktion seien etwa 120 000 Tüten an knapp 100 Bäckereien im Kreis Bergstraße verteilt und somit das Thema Gewalt und Hilfsangebote auf den Tisch gebracht worden.

„Gerne hätte ich wieder Brötchen verkauft und dadurch mehr Aufmerksamkeit auf die Aktion gelenkt. Die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, ist wichtig, weil es als schamhaft empfunden und damit gerne verdeckt wird“, unterstreicht Bürgermeister Störmer die Aktion. Die Fahnenaktion sei 2001 von der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes ins Leben gerufen und mit jährlichen Schwerpunktthemen belegt worden. In diesem Jahr stehe das Thema „#meinherzgehörtmir – Gegen Zwangsverheiratung und Frühehen“ im Mittelpunkt.

Jährlich würden nach offiziellen Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef, weltweit zwölf Millionen Mädchen unter 18 Jahren verheiratet, viele seien noch nicht einmal 16 Jahre alt. Insgesamt könne von derzeit 650 Millionen Frauen ausgegangen werden, die unter 18 Jahren verheiratet worden seien. Die Folgen von Frühehen seien vielfältig: häusliche und sexualisierte Gewalt, gesundheitsgefährdende Teenagerschwangerschaften sowie massive soziale und ökonomische Abhängigkeit. Auch Zwangsverheiratungen, also die Verheiratung gegen den Willen von einem oder beiden Ehepartnern, seien oft mit häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie Unterdrückung und Abhängigkeit der Betroffenen verknüpft. Die Folgen für die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen seien weitreichend.

Obwohl Zwangsverheiratung in Deutschland strafrechtlich verfolgt werde und auch die Verheiratung Minderjähriger seit 2017 verboten sei, würden nach wir vor Mädchen und Frauen in Deutschland gegen ihren Willen verheiratet. Dies geschehe oft im Rahmen von traditionellen beziehungsweise religiösen Zeremonien und habe für die Betroffenen dieselbe bindende Wirkung wie eine standesamtliche Trauung.

Viele der Betroffenen wüssten nicht, wo sie Hilfe erhalten können. Umso wichtiger sei es, auf diese Menschenrechtsverletzung von Mädchen und Frauen, aber auch Jungen und Männern, aufmerksam zu machen. red

