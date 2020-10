Neue Blitzer in Säulen

Lampertheim.Einzelne stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen in Lampertheim werden zur Zeit erneuert. Der Fachdienst Verkehr der Lampertheimer Stadtverwaltung bringt die Messtechnik der stationären Blitzer auf den neuesten Stand. Wurde bisher die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge mittels in der Fahrbahn eingelassener Kontaktschleifen gemessen, erfolgt die Ermittlung der Geschwindigkeit künftig durch eine Lasermessung. Diese neue Technik erfordert auch neue Säulen, in denen die Hardware untergebracht ist. In den schwarzen runden Säulen sind jeweils zwei Messeinrichtungen für beide Fahrtrichtungen installiert. Die neuen Anlagen werden aktuell in Lampertheim in der Alten Viernheimer Straße, in Hofheim in der Bahnhofstraße und in Rosengarten auf der Fahrbahn Richtung Lampertheim errichtet. Spätestens Ende der kommenden Woche sind alle Messeinrichtungen wieder in Betrieb. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.10.2020