„Neue Denke“ für die Schule

Lampertheim.Mit oder ohne Kulturstätte? Diese Auskunft erbittet Landrat Christian Engelhardt von der Stadt – und das in den nächsten Wochen. Denn nun wollen die Architekten an die Arbeit gehen, nachdem die Planungsphase 0 für den neuen Lampertheimer Biedensand-Campus abgeschlossen wurde (wir haben gestern berichtet). In einem weiteren Pressegespräch stellte der Kreischef das sogenannte Raumfunktionsbuch

...