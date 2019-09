Neue Filme von Klüber und Mai

Lampertheim.Bei einem Filmnachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte präsentieren Alois Klüber und Werner Mai von der Video- und Fotogruppe am Dienstag, 24. September, ihre Arbeiten. Klüber zeigt von 15 Uhr an seinen Film mit dem Titel „Kultur und Natur im Ausseerland“.

Der Film wurde Anfang Juli dieses Jahres in und um Bad Aussee in der Steiermark gedreht. Der Filmer hatte sich vorgenommen, das in der österreichischen Region stattfindende Narzissenfest in seinem neuen Film zu dokumentieren. Zu sehen gibt es dabei Landschaften. Außerdem erhält der Betrachter einen Einblick in das kulturelle Leben im Ausseerland.

Flora und Fauna

„Sommerzeit“ heißt der neuste Film von Werner Mai, der im Anschluss gezeigt wird. In diesem Streifen gibt es die interessante und seltene Fauna und Flora zu sehen, die sich in der Sommerzeit in Wald, Wiese und am Wasser entfaltet. Die meisten Aufnahmen entstanden dem Filmemacher zufolge bei den Tongruben in der Nähe von Bensheim. Alle Senioren sind herzlich zu diesem Filmnachmittag eingeladen. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019