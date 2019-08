Neue Konfirmanden in Hüttenfeld vorgestellt

Hüttenfeld.Der Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld am Kerwesonntag ist schon seit einigen Jahren der Kinderfreizeit in den Sommerferien gewidmet. Auch dieses Mal blickte man auf die Woche zurück, wo 36 Kinder mit ihren Betreuern am großen Alpsee im Allgäu traumhafte Erlebnisse hatten. Der Gottesdienst wurde von den Teamerinnen und Teamern der Freizeit gestaltet. Man rief mittels Bilder und Videos, die der evangelischen Gemeinde präsentiert wurden, Erinnerungen wieder wach. Lieder aus dem Freizeitliederheft wurden gesungen, und Lotti Ehret sang zusammen mit Zoe Rendl noch einmal das Freizeitlied, in dem jeder Teilnehmer mit seinen Eigenarten Erwähnung fand.

Pfarrer Reinald Fuhr stellte zudem den neuen Konfirmandenjahrgang vor. Sophia Eichenauer, Pia Hördt, Alexia Proissl, Lukas Bach und Felix Richter lasen gemeinsam einen Psalm vor. ron (Bild: ron)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.08.2019