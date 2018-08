Anzeige

Hüttenfeld.In einem Gottesdienst in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche hat die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld auf die Sommerfreizeit zurückgeblickt, die 38 Kinder in den Schwarzwald ins Haus Nickersberg führte. Zugleich wagte die Gemeinde auch einen Blick in die nahe Zukunft, denn die neuen Konfirmanden wurden der Versammlung vorgestellt.

Pfarrer Reinald Fuhr und Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade konnten zahlreiche Besucher begrüßen, denn viele Kinder und Eltern der diesjährigen Freizeit waren der Einladung zum Gottesdienst gefolgt. Sie ließen die Erfahrungen, die sie auf dem Schwarzwälder Mehliskopf in der Sommerfreizeit gemacht haben, noch einmal per Bilderpräsentation Revue passieren. Eine Girlande, bestehen aus Scherenschnitten, die die Kinder dort von sich machten, hing quer über den Altar.

Mit einer Lesung des 23. Psalmes stellten sich die neuen Konfirmanden der Gemeinde vor. Nach dem starken Jahrgang, der an Pfingsten konfirmiert wurde, ist die jetzige Gruppe mit drei Konfirmandinnen und einem Konfirmanden übersichtlicher. Johanna Engel, Vanessa Hertting, Lorenzo Trindade und Fabienne Lay werden von nun an auf ihre Konfirmation an Pfingsten 2019 vorbereitet. ron