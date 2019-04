Neue Osterkerze am lodernden Feuer entzündet

Hüttenfeld.Seit 1990 feiert die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld die Auferstehung Jesus Christus in aller Herrgottsfrühe. Das Fest beginnt mit dem Entzünden des Osterfeuers neben der Gustav-Adolf-Kirche. In den Anfangszeiten fand diese Feier bereits um 3 Uhr nachts statt. Inzwischen ist man auf 5 Uhr vorgerückt.

Zur 30. Osternachtsfeier kamen in diesem Jahr wieder über 60 Christen zur Gustav-Adolf-Kirche, um diesen außergewöhnlichen Gottesdienst mitzufeiern. Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade hatte zusammen mit den Jugendmitarbeitern und Konfirmanden Texte und Gebete vorbereitet. Nach dem Entzünden der Osterkerze am Osterfeuer zog die Gemeinde in die dunkle Kirche ein. Erst nach und nach wurde es heller, denn jeder Besucher erhielt eine Kerze, die ebenfalls am Osterfeuer entzündet wurde. Eine heimelige Stimmung entstand, bis schließlich durch das „Christ ist erstanden“ die Auferstehung verkündet wurde. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor, verstärkt von den „Young Voices“, unter der Leitung von Ronald Ehret umrahmt. Am Ende zog die Gemeinde singend aus der Kirche aus und strebte in der Morgendämmerung dem Osterfrühstück zu, das in den Räumen des Gemeindezentrums schon vorbereitet war. ron

