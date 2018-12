Neue Rektoren gesucht

Lampertheim/Hofheim.Zwei Lampertheimer Schulleiter-Stellen sind aktuell auf der Homepage des hessischen Kultusministeriums ausgeschrieben. Noch bis 24. Januar können sich Interessenten für die Rektorenstelle an der Lampertheimer Goetheschule bewerben. Die soll zum kommenden Schuljahr neu besetzt werden. Dann geht Margarete Veltman, die die Stelle viele Jahre innehatte, in Pension. Für diese Stelle wird neben den üblichen Anforderungen an eine solche leitende Funktion eine „Innovations- und Kooperationsbereitschaft“ gewünscht, um die Schule im Kontext des ganztägigen Lernens und im Sinne des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes weiterzuentwickeln.

Kommissarische Leitung

Etwas eiliger ist die Besetzung der zweiten ausgeschriebenen Rektorenstelle: die der Leitung der Nibelungenschule in Hofheim. Hier endet die Bewerbungsfrist am 10. Januar. Schon zu Beginn des laufenden Schuljahres ist die bisherige Rektorin Daniela Vogel zur schulfachlichen Aufsicht ins Schulamt nach Heppenheim gewechselt. Seither leitet der Rektor der Bürstädter Schillerschule, Torsten Wiechmann, die Hofheimer Grund- und Hauptschule kommissarisch mit. Da auch die stellvertretende Schulleiterin krankheitsbedingt längerfristig ausfällt, hat Wiechmann auf Bitten des Schulamts diese Aufgabe zusätzlich übernommen, obwohl er zudem noch als Fachberater für die Grundschulen fürs Schulamt im Einsatz ist.

„Es läuft soweit, auch weil die Schillerschule eine große Schule mit einem Leitungsteam ist, so dass es für die Bürstädter Schillerschule verkraftbar ist, dass ich in Hofheim aushelfe“, sagt Wiechmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Im vergangenen Jahr hatte er schon einmal eine Vertretung an einer Schule in Bobstadt. Das Kollegium an der Nibelungenschule sei gut aufgestellt, bestätigt auch Susann Hertz, stellvertretende Leiterin des Schulamts in Heppenheim. Die Lehrer seien ein gutes Team und stemmten den Alltag mit der gewählten Abwesenheitsvertreterin, die Schulleitung und deren Stellvertretung bei Abwesenheit vertritt. Wiechmann sei in der Regel einmal täglich vor Ort. Bisher seien beim Schulamt keine Klagen eingegangen, dass die Vakanz Probleme bereite.

Einige Interessenten

Trotzdem hoffen alle, dass sich bald ein Nachfolger für Vogel findet. „Es gibt schon einige Interessenten“, weiß Hertz. Wenn sich mehrere bewerben, gebe es ein Auswahlverfahren. Wenn nach Aktenlage entschieden werden kann, könne es relativ schnell gehen, so Hertz. Ob die Stelle noch in diesem Schuljahr besetzt werden könne, lasse sich derzeit aber nicht verlässlich sagen. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018