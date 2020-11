Neue Serie „Literatur in LA“

In Lampertheim gibt es ein großes Interesse an Literatur. Davon zeugen beispielsweise die Interessengemeinschaft Lampertheimer Dialekt – besser bekannt als „Laombader Babbler“ –, die Theatergruppen in den Stadtteilen und der Kernstadt mit selbst geschriebenen Stücken, der Lampertheimer Schreibwettbewerb und nicht zuletzt einige Autoren, die erfolgreich publizieren.

Normalerweise werden Lesungen hier gerne besucht, Theatersäle sind voll besetzt, Treffen von Mundart-Freunden stehen als feste Termine in vielen Kalendern. Doch in diesem Spätjahr muss all das ausfallen. Corona macht vielen Kulturschaffenden und Kulturinteressierten einen Strich durch die Rechnung.

Damit der Winter aber nicht allzu trist wird, macht der „Südhessen Morgen“ Literatur zum Serienthema. In unserer neuen Reihe „Literatur in LA“ soll es Lektüretipps und Anregungen für Lese-Aktionen geben, die Interessierte alleine oder mit der Familie starten können.

Die Redaktion begibt sich jedoch auch auf literarische Spurensuche in Lampertheim und klärt die Frage, woher das große Interesse an Sprache und Mundart kommt, das in der Stadt eine lange Tradition hat. Dabei ist der Auftakt zu dieser Serie sicherlich ein besonderer: eine Erzählung über den Besuch von Dichterfürst Friedrich Schiller in Lampertheim von unserer Mitarbeiterin Bärbel Jakob. off

