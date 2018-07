Anzeige

Ohne Wasser wäre auf der Erde kein Leben möglich. Wie wertvoll und schützenswert dieses Element ist, wird gerade bewusster denn je – in Zeiten, in denen Meere, aber auch viele Flüsse und Seen verschmutzt und von Umwelteinflüssen gezeichnet sind.

Wasser spielt in Lampertheim schon immer eine wichtige Rolle. Die Lage an Rhein und Altrhein prägt das Leben und die Natur. Die Wasseradern bieten Tieren und Pflanzen einen besonderen Lebensraum. Fluss und Flussarm eröffnen den Bewohnern der Spargelstadt vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten, bringen jedoch auch die Gefahr von Hochwasser mit sich. Wasser ist außerdem für die Landwirtschaft im Ried von existenzieller Bedeutung. Ohne ausgeklügelte Beregnungstechnik könnte das hier angepflanzte Gemüse kaum in derart großen Mengen gedeihen.

All diese und andere verschiedene Facetten des kühlen Nass’ will unsere Sommerserie „Wertvolles Wasser“ in den kommenden Wochen beleuchten. off