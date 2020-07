Neue Sitzmöbel eingeweiht

Hofheim.Vier Bänke hat der Vogelverein vor der Hofheimer Trauerhalle aufgestellt. Rechnerin und Schriftführerin Gerdi Greßhoff setzte damit einen Beschluss der Aktiven aus dem vergangenen Jahr um, der sich durch die Corona-Krise allerdings verzögerte. Ortsvorsteher Alexander Scholl freute sich über die maßgebliche Aufwertung der Fläche vor der Trauerhalle von zwei auf nunmehr sechs Bänke. Die bisherigen vorhandenen wenigen Sitzgelegenheiten waren dem Ortsvorsteher bereits selbst ein Dorn im Auge.

Derzeit hängt die komplette Vorstandsarbeit des nach wie vor existierenden Vogelvereins an Greßhoff, nachdem deren Ehemann und erster Vorsitzender Johannes Greßhoff im vorigen Jahr verstarb. Hinzu kam dann auch noch das plötzliche Ableben des engagierten zweiten Vorsitzenden Bernd Hagemann, der im Frühsommer einen Tag, bevor er die Markierungsschilder auf die Bänke anbringen wollte, verstarb.

Der Vogelverein befindet sich aktuell in einer Art Auflösungsverfahren, wie Greßhoff bestätigte. Das schmucke Vereinsheim „Am Amselpfad“ wurde zwischenzeitlich an den Turnverein verkauft, der es als Lagerfläche für sein vielfältiges Inventar nutzen will. In einer groß angelegten Aktion wurde die Räumlichkeit bereits geräumt. Die Streuobstwiese gegenüber des Vereinsheimes wird wohl die Stadt erwerben.

Greßhoff kann sich durchaus vorstellen, im Friedhofsbereich noch weitere Bänke aufzustellen, ihr Verein könne nachlegen. Wichtig ist ihr, auch im Sinne von Johannes Greßhoff und Bernd Hagemann, dass das Geld aus dem Erlös des Vereinsvermögens in Hofheim bleibt. Weitere Profiteure sind dabei die kommunale Kindertagesstätte, die sich eine große Naturstation im Außenbereich wünscht und das katholische Familienzentrum, dem eine neue Werkstatt finanziert wird. Entsprechende Gespräche haben bereits stattgefunden. Maßnahmen, die der zu diesem Zeitpunkt noch vollständig existierende geschäftsführende Vorstand des Vogelvereins gefasst hatte. Greßhoff und Scholl können sich zudem Ergänzungen am Hofheimer Radwanderweg vorstellen. Details hierfür sollen noch ausgelotet werden. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.07.2020