Neue Spielzeit, neue Aufgaben

Lampertheim.Die Spieler des Senioren-Amateurtheaters „Die HerbstZeitLosen“ im Seniorenbeirat der Stadt Lampertheim haben den Neujahrsempfang in der Begegnungsstätte Alte Schule genutzt, um eine Vorschau auf ihre kommende Spielzeit zu geben.

Dabei ließen die Amateurschauspieler auch das vergangene Jahr Revue passieren. „Das Amateurtheater hat die Zusage als Vollmitglied im Verband Hessischer Amateurtheater erhalten“, verkündete Teamleiter Herbert Tiefel. Darin eingeschlossen sei gleichzeitig die Mitgliedschaft im Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT). Die Freude der Mitglieder und des Seniorenbeirates über die Aufnahme sei groß.

Für die kommende Spielzeit stelle Regisseur Heiner Kraft die Theaterleute vor neue und noch größere Herausforderungen: So spielen etwa Christina Kiehs-Glos und Heiner Kraft den Einakter „Schiller und Schaller“ und Marianne Scheps und Herbert Tiefel das Stück „Der Reifenhändler“. Außerdem ist ein 90-minütiges Theaterstück geplant, in dem sieben Schauspieler mitwirken und das im Mai seine Premiere feiern soll. Für den Herbst ist ein Theaterstück des schweizerischen Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt geplant. Falls von den Institutionen gewünscht, wollen die Theaterleute auch wieder in Seniorenbegegnungsstätten und vor Heimbewohnern ihre einstudierten Sketche präsentieren.

Die Kontakte zu den Stadtteilen Hofheim und Rosengarten sollen vertieft und zu Neuschloß und Hüttenfeld gesucht werden. Leiter Heiner Kraft kann sich auch vorstellen, weitere Lesungen in das Repertoire der Theaterarbeit aufzunehmen. Auch eine Teilnahme am Hessischen Amateurtheater-Workshop und am Senioren-Festival in Wetzlar ist schon fest eingeplant.

Das Lampertheimer Amateurensemble sucht noch nach männlichen Darstellern ab 50 Jahren und jemandem, der Regisseur Heiner Kraft als ehrenamtlicher Assistent unterstützt und zusätzlich als Schauspieler in Stücken mitspielen möchte. Weiterhin wünschen sich die Theaterleute Verstärkung bei der Bedienung der Licht- und Tontechnik und einen Akkordeonspieler zur Begleitung einfacher Gesangseinlagen.

