Neue Spitze für Diakonie

Lampertheim.Sie entstand aus einer radikalen Strukturreform: die Lampertheimer Diakoniestation, die am Sonntag, 31. März, ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst und bei einem Tag der offenen Tür feiert.

Im Sommer 1979 gingen in der Spargelstadt die letzten beiden Diakonissen, Kätha Röhm und Ria Fischer, in den Ruhestand. Daraufhin schlossen sich die evangelischen Kirchengemeinden aus der Kernstadt, Neuschloß und Rosengarten zu einem kirchlichen Zweckverband zusammen und gründeten die Ökumenische Diakoniestation Lampertheim. Hüttenfeld trat 1983 bei.

In diesem Jahr stehen der Institution – mit einen Wechsel an der Spitze – wieder Veränderungen ins Haus. Björn Burwitz, bislang stellvertretender Pflegedienstleiter, übernimmt nun die Pflegedienstleitung von Christa Gerhardt. Diese wird im Sommer in die passive Phase der Altersteilzeit eintreten. Stellvertreterin wird Nadine Landgraf.

In ihre Ämter werden Burwitz und Landgraf während des Festgottesdienstes am Sonntag, 31. März, 10 Uhr, in der Domkirche eingeführt. Der Tag der offenen Tür in der Diakoniestation, Hospitalstraße 1, findet von 13 bis 17 Uhr statt. off

