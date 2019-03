Neue Spitze im Badmintonverein

Lampertheim.Der Badmintonverein Lampertheim 88 (BVL) hat zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Die Vorsitzende Janike Ehret eröffnete die gut besuchte Veranstaltung im Deutschen Haus, woraufhin ein ausführlicher Bericht durch Schriftführerin Nora Herrmann-Müller erfolgte.

Von den 112 Mitgliedern sind nahezu 50 Kinder und Jugendliche. Michael Schmitzer ist seit Ende 2017 als Trainer für die Jugend verpflichtet. Die Ball- und Bewegungsschule wurde im vergangenen Jahr von Nora Herrmann-Müller, Sabrina Rodrigues Da Silva und Susanne Winkelmann erfolgreich weitergeführt. Die fünf- bis achtjährigen Kinder trainieren bereits badmintontypische Lauf- und Schlagtechniken, wohingegen bei den Zweieinhalb- bis Fünfjährigen der Schwerpunkt auf Balancesicherheit, Sprungfähigkeit und Ballgefühl liegt.

Solide Finanzlage

Auch im vergangenen Jahr richtete der Verein mehrere Veranstaltungen aus. Das traditionelle, überregionale Schleifchenturnier war wie immer innerhalb weniger Tage ausgebucht, das dreimal angebotene Familienbadminton für Freunde und Familien aller Mitglieder fand guten Zuspruch, ebenso wie das alljährliche Grillfest mit Vereinsolympiade. Bei der Vereinsmeisterschaft gewann Dr. Dennis Klink bei den Herren, und Sabrina Rodrigues Da Silva wurde bei den Damen Vereinsmeisterin. Jan Stöckigt sicherte sich den Titel in der Jugend. Das BVL-Team konnte beim Canadierrennen des WSV Lampertheim einen vierten Platz erringen, und einige Kinder der Ball- und Bewegungsschule nahmen am Spargellauf teil.

Die „Aktiv-Weihnachtsfeier“ mit Klettern und anschließendem Weihnachtsessen fand ebenfalls einen hohen Anklang bei den Mitgliedern. Die gemischte Seniorenmannschaft hat nach wie vor mit der termin- oder verletzungsbedingten Abwesenheit einzelner Spieler zu kämpfen, so dass sie selten in der laufenden Saison in voller Stärke antreten konnte. Entsprechend konnten in der laufenden Saison bisher nur wenige Siege eingefahren werden. Ein großes Thema, das den Verein beschäftigt, ist der Campus Biedensand. Sowohl als Nutzer der Altrheinhalle zum Trainieren, aber auch als betroffene Eltern und Schüler, kann die ursprüngliche Planung nicht gutgeheißen werden. Die sieht zunächst einen Abriss der neuesten Lampertheimer Sporthalle vor, um dann am Ende der achtjährigen Bauphase eine neue Halle ohne Tribüne und Foyer zu errichten. Daher wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, um mehr Einflussnahme zu erreichen.

Die finanzielle Lage des Vereins ist sehr solide, trotz der äußerst geringen Beiträge von gerade einmal fünf Euro für Jugendliche und sechs Euro für Erwachsene. Sodann konnte der alte Vorstand einstimmig entlastet werden, und die alljährlichen Wahlen für einen neuen Vorstand konnten stattfinden.

Nachdem die bisherige Vorsitzende Janike Ehret wie angekündigt nicht mehr kandidierte, wurde die bisherige Kassenwartin Susanne Winkelmann zur neuen Vorsitzenden gewählt. Den stellvertretenden Vorsitz übernahm Mannschaftsspieler Ralf Megerlin, der ebenso wie die Kassenwartin Tania Prange-Thoß erstmals in den BVL-Vorstand vorrückt. Zum Schriftführer wurde Peter Neuthinger ernannt, und als Beisitzer konnten wie gehabt Petra Pfannenstein und Dr. Dennis Klink verpflichtet werden.

Des Weiteren wurde über einige Satzungsänderungen abgestimmt, die im Wesentlichen Regelungen zur kommissarischen Weiterführung des Vereins durch den bisherigen Vorstand im Falle fehlender Kandidaten sowie bezüglich Vollmachten zum Inhalt hatten. Auch im Jahr 2019 wird der Badmintonverein wieder etliche Aktionen anbieten und freut sich natürlich über alle, die ins Training reinschnuppern wollen. red

