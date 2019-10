Neue Tanztrainerin für die Kindergruppen

Lampertheim.Der TGV Rosengarten hat zwar seit 2014 keine Ligaformationen mehr, doch wird Jazz- und Modern Dance immer noch in drei Gruppen im Verein betrieben. In der Gruppe „just for fun“ haben die Aktiven ein gemischtes Alter und werden von Sylvie Rura montags von 18 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Alfred-Delp-Schule trainiert. Bei den Kindergruppen wurde die langjährige Trainerin Martina Schudok verabschiedet, die es nach Salzburg zu einer neuen Aufgabe zieht. Der Verein bedankt sich für ihre geleistete Arbeit.

Liebe zum Tanz

Nach langem Suchen wurde für die Gruppen „Tänzerische Früherziehung“ und „Modern Jazz“ eine neue Trainerin in Jennifer Seldschopf gefunden. Sie ist Bühnentänzerin, Tanzpädagogin sowie Choreografin und hat ihre Ausbildung bei Dance Professional Mannheim absolviert. Jennifer Seldschopf hat die nötige Erfahrung, um mit Kindern zu arbeiten, und die Liebe zum Tanz vermittelt sie kindergerecht.

Bewegungsfreude und Kreativität

Im Kindertanz, respektive tänzerische Früherziehung, werden den Kindern spielerisch die ersten Grundlagen des Tanzes näher gebracht. Dabei stehen Bewegungsfreude und Kreativität der Kinder im Vordergrund, welche als roter Faden durch die Stunde leiten. „Was kann ich mit meinem Körper machen, welche Bewegungsmöglichkeiten gibt es und wie kann ich etwas mit meinem Körper darstellen?“ – dies gilt es, den Kindern näherzubringen.

Im altersgerechten Unterricht werden mit der Zeit immer mehr Kraft, Koordination und Rhythmusgefühl geübt und kleine Choreografien und Schrittkombinationen erarbeitet. Im Jazz- und Modern Dance wird auf die schon erworbenen Grundlagen des Kindertanzes aufgebaut. Man kann jedoch auch ohne Vorkenntnisse einsteigen. Im Unterricht werden Elemente aus dem Jazz- und Modern-Tanz kombiniert und verschiedene Schrittkombinationen getanzt. Am Ende des Unterrichts wird immer eine kleine Choreografie erarbeitet, welche die geübten Elemente der Stunde aufgreift.

Die Gruppe „Tänzerische Früherziehung“ (drei bis sechs Jahre) trainiert mittwochs von 15.15 bis 16 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle, und „Jazz-Modern“ (sieben bis zehn Jahre) findet mittwochs von 16.15 bis 17.15 Uhr statt. In allen drei Gruppen sind noch Plätze frei. Interessierte können sich an Marion Schmitt, Sportwartin im TGV Rosengarten, unter ms_rosengarten@gmx.de wenden. red

