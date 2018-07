Anzeige

Hofheim.Die Junge Union Ried (JU) lädt am Sonntag, 29. Juli, zum achten Mal zum traditionellen Beachvolleyballturnier ein. Gespielt wird ab 14 Uhr auf den Plätzen des TV Hofheim, Am Sportpark in Hofheim. „Seit Jahren machen gute Laune, harte Aufschläge, ehrgeizige Spieler und viel Spaß das Turnier zu einem einzigartigen Event“, heißt es in einer Pressemitteilung der Jungen Union Ried. Die Freude am Spiel solle bei der Veranstaltung im Mittelpunkt stehen.

„Für uns als JU besteht die Arbeit nicht nur aus der Entwicklung neuer Ideen und Forderungen, sondern auch aus Spaß, Leidenschaft und vor allem Freundschaften“, betont der Vorsitzende Björn Hedderich. Deshalb freue sich die JU Ried über altbekannte Mitspieler ebenso wie über jede neue Mannschaft, die dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei sein möchte.

Ein Team benötigt vier Feldspieler und einen Auswechselspieler. Da es sich um ein Mixed-Spiel handelt, muss jeweils eine Frau bzw. ein Mann auf dem Feld mitspielen. Gegen eine geringe Startgebühr dürfen sich alle Teilnehmer auch über kostenlose Getränke und Brezeln freuen. Auf den Sieger des Turniers warten der Siegerpokal sowie weitere tolle Preise. red