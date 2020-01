Neue Trainerin für Lampertheimer Wassersportler

Lampertheim.Der Januar stand beim Wassersportverein (WSV) ganz im Sinne von Neuerung und Verbesserung. Am Mittwoch, 1. Januar, ging es für vier Sportler und einen Trainer daher für zwölf Tage ins Trainingslager nach Sevilla. Bei schönem Wetter wurden 270 Kilometer gepaddelt, 55 Kilometer gelaufen und 15 Stunden im Kraftraum verbracht.

Ein besonderes Highlight für das WSV-Team waren die Nationalmannschaftsfahrer aus anderen Ländern, die ebenfalls vor Ort trainierten. Vor allem ein Treffen mit Fernando Pimenta, einem Idol der Juniorenfahrer, hinterließ Eindruck bei den Sportlern. Mit ihm konnten sie zwei Trainingseinheiten fahren.

Zeitgleich fand in Lampertheim das Trainingslager der hessischen Jugendfahrer statt. Um in diesem Jahr mit einem gut trainiertes Hessenteam zu starten, treffen sich die Sportler einmal monatlich zum gemeinsamen Training. Zwecks optimaler Betreuung errichtet der WSV gemeinsam mit der Kanuakademie derzeit ein Leistungszentrum. In diesem soll es künftig auch Übernachtungsmöglichkeiten geben.

Trainerzuwachs für seine Mannschaft im Kanurennsport bekommt der WSV mit Patricia Herrmann, die ihre Trainer C Ausbildung in den nächsten Wochen abschließt. Auch bezüglich der Kaderzahlen in Hessen kann sich der Wassersportverein sehen lassen – so wurden in den hessischen D-Kader 15 Sportler des Vereins berufen und Simon Specht ist das zweite Jahr im Bundeskader.

Für die mentale Stärke der Sportler hat sich der WSV beim Landessport hilfe geholt. Ein Trio aus Sportpsychologen wird dem Team künftig helfen Trainingsleistungen auch während Wettkämpfen abrufen zu können. Nach einem ersten Kennenlernen zeigten die Sportwissenschaftler Michael Müller und Reiman Bezzenberger während eines zweiten Treffens in der Halle des WSV neue Trainingsmethoden auf. Auf neue Traininsanzüge konnte sich der Wassersportverein durch die Aktion von Rewe „Scheine für Vereine“ freuen. Ein Vereinsschein wird für einen Einkaufswert von 15 Euro verteilt. Der WSV sammelte über 12 000 Scheine – und konnte hiervon 60 neue Trainingsanzüge anschaffen.

Seit Anfang diesen Jahres gibt es im WSV eine neue Sportgruppe. In Natalie Morweiser fand der Verein eine zertifizierte Yogalehrerin, die einmal wöchentlich für jeweils 90 Minuten Power Vinyasa Yoga anbietet. red

