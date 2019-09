Neue Werke in der Scheier

Lampertheim.Die Kunstausstellung der mexikanischen Malerin Erika Mata-Bethke wurde verlängert und ist mit einigen neuen Werken noch bis Sonntag, 22. September, von 11 bis 13 Uhr in „Hummels Scheier-Galerie“ in der Lampertheimer Wilhelmstraße zu sehen, teilt die Galerie mit.

Erstmalig schließt eine Ausstellung mit einer Finissage, die am Donnerstag, 26. September, um 18.30 Uhr beginnt. Erika Mata-Bethke wurde in Mexiko-City geboren und malt seit ihrer frühesten Jugend. Nach Angaben der Lampertheimer Galerie besuchte sie das renommierte Instituto Nacional de Bellas Artes in der Millionenmetropole Mexiko-City und zeigt ihre Werke in Öl, Acryl, Kohle, Kreide, Aquarelle.

Die laufende Ausstellung in der Lampertheimer Scheunen-Galerie wurde zwischenzeitlich mit neuen Werken der Malerin erweitert und zeigt die Vielfalt ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Die Malerin lebt seit 2002 im südhessischen Laudenbach. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019