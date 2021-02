Neue Wohngebiete begehrt

Lampertheim.Das Gleisdreieck führt die Prioritätenliste der Erschließung möglicher neuer Wohngebiete in Lampertheim an. Der geplante Ausbau der nahen Stromtrasse wirkt sich allenfalls einschränkend aus. Der erste Bauabschnitt rund um die Kindertagesstätte an der Ringstraße steht nach wie vor als Wohnfläche zur Verfügung, wie Bürgermeister Gottfried Störmer auf Anfrage bestätigt.

In der Priorität

...