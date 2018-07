Anzeige

Hofheim.Bei der evangelischen Kirchengemeinde beginnt am Sonntag, 5. August, eine neue Zeitrechnung: Gottesdienstbeginn in der Friedenskirche ist dann erstmals um 10 Uhr anstatt wie seither um 9.30 Uhr. Die Gottesdienstzeiten wurden komplett umgestellt. Die Morgengottesdienste an Sonn- und Feiertagen beginnen zukünftig immer um 10 Uhr. Der Abendgottesdienst, in der Regel an jedem zweiten Sonntag im Monat, um 18 Uhr anstatt um 19 Uhr.

Außerdem beginnt der Kindergottesdienst von jetzt an auch schon um 10 Uhr in der Kirche. Die Kinder gehen nach der Eingangsliturgie ins Gemeindehaus und feiern dort weiter. Beim Gottesdienst am Sonntag mit Pfarrer Holger Mett singt auch der unter der Leitung von Manfred Boxheimer stehende Kirchenchor. Hauptgrund für die Änderung ist die Angleichung an die Gemeinden im Dekanat, einschließlich des neuen Dekanats Bergstraße, mit dem die Hofheimer ab dem nächsten Jahr verbunden sein werden. fh