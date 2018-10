Neuer deutscher Vizemeister

Fereydoon Musavi (Zweiter v.l.) macht seinen Trainer stolz. © Pro Fighting

Lampertheim.Die deutsche Meisterschaft der AFSO fand in Sinsheim statt. In verschiedenen Disziplinen sowie Alters- und Gewichtsklassen wurden die Titel ausgekämpft.

Für das Team des Pro Fighting Lampertheim ging der zwölfjährige Fereydoon Musavi an den Start. Er begann mit einem guten ersten Kampf, der ihn ins Finale brachte. Hier stand er einem größeren Gegner gegenüber. Doch Fereydoon ließ nicht locker und ein Kampf auf Augenhöhe mit guten Techniken und Bewegungsabläufen folgte. Fereydoon hörte auf seine Ecke, doch am Ende war es eine knappe Entscheidung gegen ihn. Grund zur Enttäuschung gab es aber nicht, denn so konnte Lampertheim einen neuen deutschen Vizemeister willkommen heißen. red

Freitag, 12.10.2018