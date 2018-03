Neuer Mann im Bezirk

Anzeige

Lampertheim.Jetzt steigt Martin Grötzbach in Teilen der Lampertheimer Kernstadt, Hüttenfeld und Lorsch den Leuten aufs Dach: Der 26-Jährige ist der neue Bevollmächtigte Bezirksschonsteinfeger im Kehrbezirk 5. „Mit der Verwaltung eines Kehrbezirks sind die hoheitlichen Aufgaben Feuerstättenschau und Abnahme von Feuerstätten und Schornsteinen verbunden“, erklärt Grötzbach. Bevor er vom Regierungspräsidium Darmstadt damit beauftragt wurde, arbeitete er als angestellter Schornsteinfeger in Unterfranken, in der Region zwischen Schweinfurt und Würzburg.

Grötzbach löst Udo Daub ab, der die rund 3200 Haushalte des Kehrbezirks in den vergangenen 29 Jahren betreute und sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Leicht fällt ihm das nicht. „Ich gehe mit einer Träne im Knopfloch“, sagt er, „aber irgendwann muss man Platz für die Jungen machen“. off