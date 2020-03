Neuer Nistplatz für Störche

Lampertheim.Wenn die Störche aus ihren südlichen Winterquartieren zurückkehren, können sie in Lampertheim ab jetzt einen neuen Nistplatz ansteuern. Auf gemeinsame Initiative des Landesvorsitzenden des NABU Hessen, Gerhard Eppler, und des Mannheimer Energieversorgers MVV wurde ein stillgelegter Leitungsmast neben dem Hochwasserschutzdamm am Holländergraben als neue Brutstätte hergerichtet.

„Die Lage in der Rheinaue nahe des Lampertheimer Altrheins ist ein idealer Lebensraum für ein Storchenpaar“, erklärte Eppler. Die Stadtverwaltung Lampertheim hat einen entsprechenden Vertrag mit der MVV als Eigentümerin des Mastes geschlossen. „Außerdem werden wir uns künftig um die Pflege und Verkehrssicherheit des Mastes kümmern“, so Alexander Ochmann vom Fachdienst Umwelt. Als weiterer Partner stiftete die EWR AG aus Worms die Nistplattform als Grundlage für das Nest.

Der 16 Meter hohe Mast wurde für einen symbolischen Betrag von einem Euro von der MVV an die Stadtverwaltung übergeben. Die jährlichen Kosten für Wartung und Nestkontrolle sind mit etwa 355 Euro kalkuliert und werden von der Stadtverwaltung finanziert, hieß es in einer Mitteilung. Nachdem der hessische Brutbestand des Weißstorchs zeitweise fast erloschen war, hat die Zahl der Störche seit den 1990er Jahren wieder zugenommen und liegt in Hessen aktuell bei etwa 700 Paaren. In Lampertheim sind die ersten gefiederten Paare auf dem Gelände des AZ-Vogelparks bereits fleißig mit dem Bauen von Nestern beschäftigt. off

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020