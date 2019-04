Neuer Pfarrer ab August

Lampertheim.Die Lampertheimer Pfarrgemeinden St. Andreas, Mariä Verkündigung und Herz-Jesu in Hüttenfeld bekommen einen neuen Pfarrer. Christian Rauch tritt seinen Dienst und damit die Nachfolge von Patrick Fleckenstein zum 1. August an. Dies ist dem neuen Mitteilungsblatt „Füreinander“ der Gemeinden zu entnehmen. Der 44-jährige Rauch war in den vergangenen fast elf Jahren Pfarrer in der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus in Groß-Zimmern im Dekanat Dieburg, wo er seit 2014 auch Dekan gewesen ist. Der gebürtige Wormser wurde am 5. Juli 2003 durch Kardinal Karl Lehmann zum Priester geweiht. Danach folgten Kaplanstellen in Darmstadt (St. Ludwig) und Lorsch (St. Nazarius). Im Dekanat Darmstadt ist er auch Dekanatsjugendseelsorger gewesen und während seiner Kaplanzeit in Lorsch geistlicher Leiter der Katholischen jungen Gemeinden (KjG) im Dekanat Bergstraße Mitte. „Von Mai bis zu seinem Arbeitsbeginn am 1. August verbringt Rauch noch eine Zeit der geistlichen Vorbereitung auf dieses wichtige und anspruchsvolle Amt in Lampertheim“, heißt es in dem „Füreinander“. red

