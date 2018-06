Anzeige

Lampertheim.Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Kiwanis-Club und des Kiwanis-Fördervereins Lampertheim wurde Bernhard Conrad zum neuen Präsidenten des Kiwanis Club Lampertheim gewählt. Conrad übernimmt die Präsidentschaft per 1. Oktober 2018 von Peter Liepolt, der für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. Wiedergewählt wurden Anton Schugschidinis als Vorsitzender des Fördervereins und Sarah Hübner als Finanzwart.

Bernhard Conrad, 56, verheiratet, Vater von zwei Kindern, studierte Philosophie, Politikwissenschaften und Pädagogik in Trier, Mainz und Hamburg, lebte je drei Jahre in Französisch-Guayana und der Ukraine und hielt sich längere Zeit in Suriname auf. In seiner Eigenschaft als ehemaliger Vertriebsleiter eines High-Tech-Unternehmens im Bereich der Fingerabdruckerkennung arbeitete er unter anderem mit dem FBI sowie dem südafrikanischen und ukrainischen Innenministerium zusammen. Danach war er für mehrere Jahre Eigentümer einer Kunstgewerbegalerie in Hamburg sowie Veranstalter mehrerer Ausstellungen und Konzerte. Seit nunmehr rund 23 Jahren ist er freiberuflicher Buchautor. Ehrenamtlich hat er sich insbesondere im Litauischen Gymnasium (Lampertheim-Hüttenfeld) als Vorstandsmitglied des dortigen Fördervereins sowie als Vorsitzender in diversen Schulausschüssen engagiert. Zwischen 2015 und 2017 war er Koordinator zwischen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und dem Litauischen Gymnasium. Dem Kiwanis-Förderverein Lampertheim trat er 2016 bei, dem Kiwanis-Club Lampertheim 2018. Das Motto für seine Amtszeit lautet: „Wer der Jugend helfen möchte, muss im Geiste jung bleiben.“ red