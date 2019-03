Neuer Vorstand erst nach angedrohter Auflösung

Lampertheim.Nicht ganz problemlos verliefen die Wahlen des Vorstands des Geflügelzuchtvereins Phönix 03 bei der Jahreshauptversammlung.

Der erste Anlauf verlief zunächst ohne Erfolg. Michael Stempa und Marcus Willer traten für eine Wiederwahl nicht mehr an, der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden war schon längere Zeit vakant. Bernd Kirchenschläger machte für seine erneute Kandidatur für den Posten des Ersten Vorsitzenden zur Bedingung, dass sich Mitglieder für die vakanten Funktionen finden müssten. Da sich im ersten Wahlgang niemand bereitfand, unterbrach Kirchenschläger die Sitzung und drohte mit Vereinsauflösung. Die Pausengespräche führten dann aber doch zu einer Lösung. Die Wahlen konnten anschließend problemlos stattfinden.

Einstimmig wurde Bernd Kirchenschläger gewählt. Auch die Komplettierung des Vorstands er- folgte einstimmig. Stellvertretender Vorsitzender wird Sascha Wiedemann, Kassierer Bernhard Kessler und Schriftführer Artur Bauer.

Enttäuschende Lokalschau

Vor den Wahlen hatte Bernd Kirchenschläger berichtet, dass aktuell 83 Mitglieder und fünf Jugendliche zum Verein gehören. Die Vereinsfeste wie Grill- oder Spanferkelfest haben sich als erfolgreich erwiesen und werden weiter veranstaltet. Die Lokalschau dagegen war für ihn enttäuschend. Erst nach massiver Aufforderung an die Mitglieder, kam eine vernünftige Zahl von Ausstellungsgeflügel zusammen. Die Besucherresonanz aus den eigenen Reihen sei trotzdem nicht zufriedenstellend gewesen, so der Vorsitzende. In seiner Eigenschaft als Zuchtwart bemängelte er die zurückgehende Anzahl von Zuchtgeflügel im Verein. Beim Rundgang durch die Anlage stelle er fest, dass es mehr Schlacht- als Zuchtgeflügel gebe und verwies auf die Satzung, die die Parzelleninhaber zur Haltung von Zuchtgeflügel verpflichte. Beim Schriftführer Michael Stempa bedankte er sich ausdrücklich für seine Bemühungen Zuchtschauen durchzuführen. Materialwart Alfred Hamm wies auf notwendige Instandhaltungen hin und bat um Unterstützung durch die Vereinsmitglieder.

Kassierer Marcus Willer berichtete über die Finanzen: „Der Verein steht auf gesunden Füßen.“ Unabdingbar wäre allerdings der Betrieb der Vereinsgaststätte. Kassenprüfer Götz Diesterweg bescheinigte einwandfreie Kassenprüfung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Götz Diesterweg und Michael Stempa zeichneten anschließend die Sieger in der Zuchtschau aus: Immerhin gab es elf Mal die Note hervorragend.

Zum Ende der Veranstaltung wies Kirchenschläger auf geänderte Impffristen hin. Außerdem muss im Außenbereich das Gelände saniert werden. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019