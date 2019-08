Neuerungen sollen Open Air aufwerten

LAMPERTHEIM.Dass Rolf Hecher mit durchschnittlich 500 Besuchern beim MIL-Open-Air „Rock am See“ nicht zufrieden war und in der Veranstaltung noch viel Potenzial sah, machte der Kulturamtsleiter bereits bei der Kulturprogrammvorstellung fürs zweite Halbjahr deutlich. Nun ließen Hecher, Biedensand Bäder- Geschäftsführer Jens Klingler und die Verantwortlichen der Musiker-Initiative (MIL) beim Pressegespräch konkrete Neuerungen folgen. Die achte Auflage der Freiluftveranstaltung am Badesee erhält mit „Rock & Pop am See“ nicht nur eine namentliche Ergänzung. Ein neues Zwei-Band-Konzept mit 14 MIL-Musikern und elf Gastkünstlern sollen dem Open Air am Samstag, 31. August, ab 19.30 Uhr mehr Festivalcharakter verpassen – und den See rocken lassen.

Konzept überarbeitet

Zwei Bands, verschiedene Stilrichtungen von Classic Rock bis Reggae-Party, 25 Musiker, sechs Gitarristen, drei Bläser und zwei Schlagzeuge: „Da dürfte eigentlich kein Musikwunsch offen bleiben“, war sich Matthias Klöpsch sicher. Der Gitarrist und Sänger ist einer von vier Köpfen der MIL, die das neue Konzept der Veranstaltung ausgearbeitet haben. Gemeinsam mit Sängerin Barbara Boll hat er die zweite Programmhälfte gestaltet, in der es „richtig rocken“ soll. Für die konzeptionelle Ausarbeitung des ersten Teils sind Helmut Wehe und Thomas Wörner verantwortlich. „Es gibt aber keine strikte Trennung zwischen den zwei Bands“, erklärten die vier Musiker. Sinnbildlich für den Abend und die gute Zusammenarbeit sei, dass es immer wieder musikalische Übergange und Ausflüge gebe. „Der eine oder andere Musiker wird in beiden Teilen auftauchen“, kündigte Wehe an. „Mit der einen oder anderen Stilbruch-Überraschung“, verriet Kollege Klöpsch augenzwinkernd. Mehr wollte der Saitenvirtuose aber noch nicht verraten – nur so viel: „Es gibt auch richtig auf die Zwölf“.

Dass es bei den Musikern schon jetzt in den Fingern kribbelt, merkte man ihnen beim Pressegespräch an. „Wir wollen einfach richtig Vollgas geben“, sagten sie. Neben den 14 MILern stehen am 31. August aber auch elf Gastkünstler auf der Bühne. Der aus Texas stammende Clint Grimes etwa steht mit seiner markanten Stimme für Soul und überzeugte das Lampertheimer Publikum schon bei einigen Gastauftritten. Auch die aus Haiti stammende Sängerin Lisbiana Perez wirkte schon bei MIL-Projekten mit, soll mit ihrer Stimme für karibische Sounds am See sorgen.

Wem die Party zu heiß wird, der kann sich während der Veranstaltung auch im Schwimmbad abkühlen. „Das Nichtschwimmerbecken wird bis tief in die Nacht von der DLRG überwacht“, so die Veranstalter. Kulturamtsleiter Rolf Hecher freute sich besonders über das neue Konzept. Er hofft auf 700 Zuschauer – oder mehr. „So ein Angebot für 16 Euro – das finden sie sonst nirgends. Woanders kostet eine Tageskarte über 100 Euro“, betonte er. Die Veranstaltung sei nur durch die aktive Musikszene überhaupt möglich. Um „Punkt 12 Uhr“ sei aber Feierabend. „Darauf können sie sich verlassen“, so sein Versprechen an die Anwohner. Auch für Jens Klingler ist die Veranstaltung „ein Highlight unseres Veranstaltungskalenders im Schwimmbad“. Bei schlechtem Wetter haben die Organisatoren vorgesorgt und die Hans-Pfeiffer-Halle gemietet. Das koste zwar Geld, der Aufwand soll aber in keinem Fall umsonst sein. Dennoch hoffen alle auf gutes Wetter – das passt schließlich besser zu einem Festival. ksm

