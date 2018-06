Anzeige

Ortsvorsteherin Carola Biehal, die schon beim allerersten Elternabend der Einrichtung dabei war, erinnerte an die schwierigen Anfänge und die Frage, ob auf dem Grundstück überhaupt gebaut werden könne. Eröffnet wurde das Fest zuvor von den „Kids on Keys“ unter der Leitung von Stefan Spiesberger von der Schule für Tasteninstrumente. Fünf Mädchen, drei davon selbst in der Kita, überzeugten mit diversen englischen und deutschen Geburtstagsliedern. Auch die Kindergartenkinder selbst sorgten mit ihrer Liedvorführung für großen Applaus.

Anschließend durften sowohl Eltern als auch Kinder auf Entdeckungsreise durch den Kindergarten und die Krippenräumlichkeiten gehen. Ob beim Schminken, Töpfern, Seife herstellen oder Enten-Angeln – Klein und Groß konnten sich an über einem Dutzend Ständen die Zeit vertreiben. Für sportliche Abwechslung sorgte der Boxclub Punshing mit einem actionreichen Parcours durch den Garten.

Nach dem Mittagessen mit Grillgut und Kuchen spielte die Band „The Marks“ live im gesperrten Wachholderweg, auch die Polizei war mit einem großen Einsatzwagen zum Durchstöbern gekommen. Ortsvorsteherin Biehal empfahl allen Besuchern, es den Kindern gleich zu tun und zum Fest „einfach mal den Moment zu genießen“.

