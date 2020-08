Neues Baugebiet und Alte Schule beschäftigen Ortsbeirat

Hofheim.Einen gemeinsamen Antrag mit den Sozialdemokraten sowie sechs weitere Anfragen haben die Hofheimer Christdemokraten für die nächste Sitzung des Ortsbeirats am Mittwoch, 2. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus vorbereitet.

So erwartet die CDU einen Sachstandsbericht des Bürgermeisters über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit dem Kreis Bergstraße als Schulträger über das Gelände und dem Gebäude der Alten Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Mittlerweile sei juristisch geklärt, dass der Kreis die Alte Schule nicht kostenlos an die Stadt zurückgeben müsse.

Für die Ende letzten Jahres in der Trauerhalle neu installierte Tonanlage halten die Christdemokraten eine unabhängige Lautstärkeregelung für den Innen- und Außenbereich für sinnvoll, um die aktuelle Situation bei Trauerfeiern mit großen Abständen nochmals zu verbessern.

Bezüglich der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes drängt die CDU-Fraktion die Verwaltung, die entsprechende Ausschreibung und Vergabe noch in diesem Jahr zu realisieren, zumal bereits umfangreiche und intensive Vorarbeiten geleistet wurden. Im aktuellen Haushalt sind 100 000 Euro für die Fachplanung eingestellt.

Im Bereich der vor allem von Schülern stark frequentierten Bushaltestelle Ecke Bahnhofstraße/Uhlandstraße regt die CDU an, eine neue Wartehalle oder einen neuen Wetterschutz aufzustellen. Mit Blick auf die Abstands- und Hygienesituation beim Schulbusverkehr mit teilweise völlig überfüllten Bussen regen die Christdemokraten an, zusätzliche Schulbusse einzusetzen.

In einer weiteren Anfrage greift die CDU-Fraktion sechs offene Themen auf, die bereits im Ortsbeirat thematisiert und vonseiten der Stadtverwaltung eine Umsetzung beziehungsweise Prüfung zugesichert wurde. Nicht locker lassen die Christdemokraten bei der Herstellung der Parkfläche auf der Westseite des Bahnhofs sowie der Verkürzung des Erdwalls für eine bessere im Kreuzungsbereich Heinrichstraße/Karlsbaderstraße/Falltorstraße. Weiterhin wird die potenzielle Streckenanpassung der Buslinie 601 über Bürstadt erneut aufgegriffen sowie die Hofheim-Schleife der im Frühjahr eröffneten Erlebnisradroute-Ried.

In Erinnerung ruft die CDU noch, neue Tische für das Bürgerhaus anzuschaffen sowie eine Markierung der Durchfahrtshöhe der Unterführung Lindenstraße/Heinrichstraße anzubringen. Im gemeinsam mit der SPD-Fraktion gestellten Antrag soll die Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim (SEL) aufgefordert werden, die Rahmenbedingungen für die Erschließung eines weiteren Baugebiets in Hofheim zu schaffen. Dazu sei es notwendig, dass die SEL Verhandlungen mit Grundstückseigentümern zwischen Bahnhofstraße und Bibliser Weg sowie zwischen Bibliser Weg bis zum Bahnübergang Wattenheimer Weg aufnimmt.

Bei der Erstellung des Bebauungsplans „Im langen Gräbel“ soll darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen werden, an geeigneter Stelle betreutes beziehungsweise seniorengerechtes Wohnen zu realisieren. Auch eine Bewertung der Abstände zur bestehenden Hochspannungstrasse sowie zur geplanten Ultranet-Trasse soll in die Planung einfließen, um eine zukünftige Erschließung des gesamten Gebietes zu ermöglichen. fh

