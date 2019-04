Neues Bündnis soll Demokratie stärken

Lampertheim.Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und auch der Bürgermeister sind sich einig: Lampertheim braucht ein Demokratiebündnis. Ausgangspunkt ist die immer tiefer sinkende Beteiligungsquote bei politischen Wahlen. Aber auch die Beobachtung, dass sich immer weniger Menschen von den politischen Parteien repräsentiert sehen – geschweige denn selbst in politischen Gremien mitarbeiten.

Ein solches Demokratiebündnis ist jetzt in Lampertheim beschlossen worden. Als Vorbilder gelten vergleichbare Zusammenschlüsse, wie es sie in Hessen schon häufiger gibt. Sie werden über ein Förderprogramm des Bundesfamilienministeriums unterstützt. Darunter fallen Aktionen und Initiativen der politischen Bildung, der politischen Partizipation und der öffentlichen Meinungsbildung. Laut SPD-Fraktionschef Marius Schmidt, der das Demokratiebündnis mitinitiiert hat, muss die Stadt Mittel in Höhe von 5000 Euro im Jahr selbst aufbringen. Dafür betragen die Fördergelder bis zu 100 000 Euro im ersten Jahr, mit steigender Tendenz in den Folgejahren. Angelegt ist das Programm über vier Jahre.

Agieren soll das Demokratiebündnis auf der Ebene eines Projektbeirats oder eines Begleitausschusses, wie Marius Schmidt im Gespräch mit dem Südhessen Morgen erörtert. Ziel sei es, für ein hohes Maß an politischer Bildung zu sorgen und die politischen Mitwirkungsmöglichkeiten auszubauen. Dies auch in der Absicht, demokratiefeindliche und extremistische Auswüchse in Teilen der Gesellschaft zurückzudrängen. Als erste Aktion haben die Beteiligten eine Plakatkampagne zur Europawahl vereinbart, in der sie das Modell Europa als Lebenseinstellung behandeln. Auch soll eine parteiübergreifende Initiative vorbereitet werden, mit der die Verwaltung in den Prozess moderierend eingebunden werden soll.

Zur politischen Bildung gehört laut Marius Schmidt auch das Bestreben, den Menschen Demokratie zu erklären, ihnen den Ablauf von politischen Prozessen und die Funktionsweise demokratischer Einrichtungen verständlich zu machen. Auch die Kommunalpolitik selbst bedarf nach Einschätzung des Politikers einer hohen Transparenz, um politische Entscheidungen besser nachvollziehen zu können.

Schmidt denkt aber auch an die Organisation von Besuchen in Gedenkstätten wie dem ehemaligen Konzentrationslager Osthofen bei Worms, um jungen Menschen die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte zu ermöglichen. Auch werde es darauf ankommen, über Meinungsbildung im Internet aufzuklären und eigene Meinungsbildungsprozesse anzustoßen.

In diesen Komplex gehört nach Schmidts Auffassung auch die Organisation von Bürgerbeteiligung als Bestandteil einer demokratischen Stadtgesellschaft. Fachveranstaltungen, Volkshochschulkurse oder Podiumsdiskussionen seien geeignete Instrumente. Demokratie als gesellschaftlichen Wert vermitteln müsse das Ziel dieser Veranstaltungen sein, wie auch die bevorstehende Europawahl eine Entscheidung nicht nur über politische Parteien sei, sondern über die Frage: Wie wollen wir künftig leben?

