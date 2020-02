Neues Café öffnet

Familie Schmerker bei der Wiedereröffnung ihrer Filiale. © roi

Lampertheim.Schmerkers Bäckerei und Konditorei in der Wormser Straße ist renoviert und erweitert. Jetzt gibt es dort auch ein Café mit Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich. Bereits am Freitag kamen zur Wiedereröffnung viele Kunden, um an der großen Theke Backwaren, Kuchen und Torten aus eigener Herstellung zu kaufen oder im Café zu verweilen und zu schlemmen. Denn Konditormeisterin Jasmin Schmerker-Venz hatte etliche süßen Verlockungen gezaubert.

Sie gehört zur vierten Generation in dem Familienbetrieb wie auch ihr Bruder Pascal Schmerker, der Betriebswirtschaft studiert hat und für die kaufmännischen oder betriebswirtschaftlichen Aufgaben im Unternehmen zuständig ist. Ebenso packt Mutter Renate Schmerker mit an.

Im Café werden Frühstück und ein kleiner Mittagstisch angeboten. Gefrühstückt wird bis 12 Uhr. Die Mahlzeiten haben kreative Namen wie „Süßer Heinrich“ oder „Flotte Henne“. Für Kinder gibt es den Snack „Kleiner Zwerg“. Von Dienstag bis Donnerstag werden spezielle Angebote gemacht. Weil das Café familienfreundlich sein soll, befindet sich im Bereich der Kundentoilette ein Wickeltisch. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 10.02.2020