Anzeige

Lampertheim.Schon im Dezember hat die Stadtverwaltung ein neues Programm vorgestellt, mit dem sie dem Wohnungsmangel in Lampertheim begegnen will. Es heißt CleVermieter und richtet sich an Lampertheimer, die Wohnungen vermieten könnten, aber Ärger mit potenziellen Mietern scheuen. Nun gibt es auch ein Logo, mit dem die Stadt für die Initiative wirbt. „Damit wollen wir das Programm bekannt machen und so den Wiedererkennungswert steigern“, sagte Bürgermeister Gottfried Störmer in einem Magistratspressegespräch.

Das neue Programm bietet Wohnungs- oder Hauseigentümern finanzielle Anreize, ihre ungenutzten Räume zu vermieten. Dafür gibt es zwei verschiedene Wege: Bei der einen Variante erwirbt die Stadt das sogenannte Belegungsrecht für mindestens fünf, maximal 20 Jahre. Das heißt, die Wohnung wird nur an Menschen vermietet, die einen gültigen Wohnberechtigungsschein haben und von der Stadt vorgeschlagen wurden. Die Höchstmiete darf einen Wert von 5,50 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. Dafür gewährt die Stadt einen Mietzuschuss von 1,50 pro Quadratmeter, so dass der Vermieter bis zu sieben Euro Miete pro Quadratmeter erhält. Bei der zweiten Variante können interessierte Vermieter ihre Wohnung zu ortsüblichen Konditionen direkt an die Stadt vermieten und die vermietet sie dann weiter. Etwaiger Ärger würde dann zunächst einmal bei der Verwaltung landen.

Derzeit weiß die Verwaltung von mehr als 300 Wohnungssuchenden. Wie viele Wohnungen in Lampertheim tatsächlich leerstehen und vermietet werden könnten, weiß die Stadt nicht. Doch sie geht davon aus, dass es etliche gibt. Bürgermeister Störmer hofft, dass sich Eigentümer von dieser Form der Unterstützung angesprochen fühlen. swa