Neues Programm steht fest

Hofheim.Acht Zusammenkünfte hat der Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde für dieses Jahr geplant. Er trifft sich immer mittwochs um 15 Uhr im Gemeindehaus. Am 27. März steht dort ein Vortrag der polizeilichen Beratungsstelle Darmstadt zum Thema „Falsche Polizeibeamte“ auf dem Programm. Um Frühlingslieder und Gedichte dreht sich alles am 24. April. Der Apfel ist Thema am 26. Juni. Ein ökumenischer Grillnachmittag findet am 28. August auf der Wiese hinter der Friedenskirche statt. Den musikalischen Rahmen übernehmen dabei die Rohrlacher Freunde. Werner Mai aus Lampertheim zeigt am 25. September seinen Film „Leben in der Natur“. Um Kochkäse und Apfelwein geht es beim Treffen am 30. Oktober, bei dem die Gruppe „Einsam in Manhattan“ für Musik sorgt. Mit dem letzten Herbstmonat befasst sich der Seniorenkreis am 27. November. Die Adventsfeier am 18. Dezember beschließt das Jahresangebot. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019