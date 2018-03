Anzeige

Hofheim.Die Dienstagsfrauen der evangelischen Kirchengemeinde laden am heutigen Dienstag, um 20 Uhr, ins Gemeindehaus zu einem gemütlichen Abend ein, den Vikarin Antje Armstroff gestaltet.

Das Quartett Christel Lottermann, Annette Gutbier, Marion Jakob und Helga Schaefer ist für die Programmzusammenstellung verantwortlich. Dieses stellten die vier Frauen jetzt vor: Das nächste Ziel ist Worms. Vom Bahnhof aus geht es am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr, zum Weinhaus Weis. Anmeldungen nehmen das Team oder das Pfarrbüro bis spätestens einen Tag vor dem Kurztrip an. Am Dienstag, 15. Mai, wird die Creativwerkstatt von Heinz Schader in Biblis besucht, zur Abfahrt finden sich alle Teilnehmer um 19.30 Uhr an der Friedenskirche ein.

Abendliche Radtour

Für Dienstag, 12. Juni, ist ein meditativer Spaziergang vorgesehen, der um 19.30 Uhr an der Friedenskirche beginnt. Zum Oasentag geht es am Sonntag, 17. Juni, um 14 Uhr, nach Maria Einsiedel bei Gernsheim. In die Pedalen treten die Dienstagsfrauen am Dienstag, 10. Juli, um 20 Uhr, bei einer abendlichen Radtour.