Lampertheim.An den heißen Tagen des Jahres kann neben dem Schwimmbad auch ein Gang durch den vergleichsweise kühlen Wald eine willkommene Abwechslung vom Dauerschwitzen bieten. Und weil die komplette Familie in den vergangenen Wochen gefühlt mehr Zeit im Wasser als auf dem Trockenen verbracht hat, beschließe ich, eine Abwechslung vorzuschlagen: Das Ziel ist der Lampertheimer Forst. Schon vor Monaten hörte ich etwas von einer Waldrallye, für die man nichts weiter benötigt als ein Gerät mit GPS, also einem Navigations-Satellitensystem, oder einen „QR-Scanner“ auf dem Smartphone. Ein QR-Code ist ein per Scanner elektronisch lesbarer Code. Zudem ist das Wissen hilfreich, dass die Rallye am Eingang des Walderlebnispfades nahe der Grillhütte beginnt.

Im Prinzip ist alles ganz einfach: Zehn Stationen müssen bewältigt und Fragen beantwortet werden. Einen Buchstaben pro Antwort erhalten die Teilnehmer, am Ende steht im besten Fall ein Lösungswort, welches man einsenden und so an einer Auslosung teilnehmen kann. Der Nachwuchs erklärt sich zum Mitmachen bereit – und da der QR-Scanner endlich einmal sinnvolle Verwendung finden soll, machen wir uns auf den Weg.

Viele Hinweise auf Waldbrandgefahren, eine Wegsperre für Autos und die schon erwähnte Hitze sorgen dafür, dass wir alleine auf weiter Flur sind, was uns nicht stört, im Gegenteil. Doch auch hier haben die Götter den Schweiß vor den Erfolg gesetzt, insbesondere bei einer Außentemperatur von über 30 Grad. Schwieriger als die Beantwortung der Fragen gestaltet sich oft das Auffinden der QR-Codes, im Fachjargon „Caches“ bezeichnet. Unter einem Schild, hinter einem Stamm oder einer Sitzbank – ein Mitarbeiter des Forstes wollte es den Mitspielern da offensichtlich nicht zu einfach machen und das ist wohl auch zu Recht Teil der Unternehmung.