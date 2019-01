Neugier geht durch den Magen

Lampertheim.20 Mitglieder des Kanu-Club Lampertheim trafen sich am Samstag zu einem Kochkurs. Einmal über den Tellerrand schauen und nicht nur sportliche Aspekte bieten, war das Motto des Kurses. Was bietet sich besser an, als die eigenen Reihen zu mobilisieren? Der Kanu-Club hat Mitglieder aus den verschiedensten Kulturen und kann so der Gemeinschaft etwas Einmaliges bieten. So erklärte sich eine Mutter aus Thailand direkt bereit, ihre Esskultur an andere weiterzugeben. Eingeladen wurde also zum Frühlingsrollen-Kurs.

Nach einer kleinen Einführung, bei der die Zutaten erläutert wurden, ging es los. Alle Teilnehmer hatten sich mit Messer und Schneidbrett bewaffnet und es wurden Brokkoli, Bambussprossen, Karotten und Hähnchenfleisch klein geschnitten. Nun wollten die Zutaten in einem Reisblatt zu einer schönen Frühlingsrolle geformt werden. „Das ist gar nicht so einfach, alle auf eine Größe zu bekommen“, so ein Teilnehmer. Während die fertigen Frühlingsrollen frittiert wurden, konnten die Teilnehmer auch noch bei der Zubereitung von zwei weiteren thailändischen Gerichten mithelfen. Ein leckeres Drei-Gänge-Menü wurde am Schluss von den Teilnehmern verspeist. „Eine tolle, kurzweilige Aktion“, fanden die Teilnehmer, und schnell wurde ein weiterer Kochkurs geplant – diesmal litauische Cepelinai. Der genaue Termin wird im Verein veröffentlicht. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019