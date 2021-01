Lampertheim.Zum „Neujahrsempfang daheim“ lädt die Lampertheimer SPD am Samstag, 16. Januar, 15 Uhr, ein. Bei dieser Onlinekonferenz über die Plattform „Microsoft Teams“ begrüßen die Sozialdemokraten Landratskandidat Karsten Krug und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Um miteinander digital verbunden anstoßen zu können, werden die Organisatoren für einen Unkostenpreis von drei Euro Sekt und Neujahrsbrezel vor der Veranstaltung zu allen Angemeldeten ausfahren – darüber hinaus gibt es den Teilnahmelink. Anmeldungen nimmt der Vorstand bis zum 10. Januar per E-Mail an spd.lampertheim@googlemail.com oder an mariusschmidt77@googlemail.com entgegen sowie telefonisch unter 0176/63 77 24 75 oder unter 0171/4 76 01 06. red

