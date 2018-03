Neun Teams am Start

Anzeige

Lampertheim.Jährlich veranstaltet der VfB Lampertheim sein Altherrenturnier für Fußballer in der Altrheinhalle, und das Turnier findet immer großen Zuspruch in der Region. So hatten auch in diesem Jahr zwölf Mannschaften ihre Teilnahme angemeldet, aber dann hat die grassierende Grippewelle doch zur Absage von drei Teams geführt.

Wie Joachim Brockmann, Abteilungsleiter und stellvertretender Vorsitzender des VfB Lampertheim im Gespräch erzählte, war er doch über die Absagen etwas verärgert, zumal sie sehr kurzfristig erfolgten. „Wenn man zusagt, muss man auch kommen. Er habe den Eindruck, dass die Vereine das mittlerweile sehr locker sehen“, so seine unmissverständliche Meinung. Letztendlich steht ja auch ein erheblicher organisatorischer Aufwand dahinter. Immerhin müssen die Spieler und Gäste mit Speis und Trank versorgt werden, was an die VfB-Mitglieder einige Anforderungen stellt.

Nachwuchs schaut zu

Nun, die Kuchentheke war auf jeden Fall reich bestückt und an deftigen Sachen fehlte es auch nicht. Die meisten Spieler hatten ihre Familie einschließlich des Nachwuchses mitgebracht, und auch Lampertheimer Fußballenthusiasten nutzten den schönen Tag zu einem Ausflug an den Altrhein mit fußballerischer Unterhaltung.