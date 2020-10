Neun Treffer der E1-Fußballer

Lampertheim.In einer torreichen Begegnung setzte sich die E1 des TV Lampertheim (TVL) mit 9:5 in der Kreisklasse eins beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim durch. Die Gäste aus Lampertheim konnten in der Anfangsphase am guten Kombinationsspiel aus den vergangenen Spielen nahtlos anknüpfen. Das tolle Zusammenspiel und die uneigennützigen Passspiele vor dem Tor waren schön anzusehen.

Allerdings mussten die Gäste wieder einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen, denn die Gastgeber konnten durch eine Einzelaktion in Führung gehen. Es war wie ein Wachrütteln, denn dann begannen die Spieler des TVL nicht nur schön zu spielen, sondern auch effektiv. Durch einen lang getretenen Eckball von Enes Bascoban, der direkt durch Nicolai Rieker mit einem sagenhaften Volleyschuss ins Netz gehämmert wurde, fing es an. Daraufhin kam Niko Gaitantzis aus der Abwehr heraus zu einem sehenswerten Treffer aus der Distanz. Dadurch gingen die Lampertheimer erstmals mit 2:1 in Führung. Erneut konnte Niko Gaitantzis durch Vorlage von Enes Bascoban zum 1:3 die Führung ausbauen, bis Enes Bascoban selbst das 1:4 schoss, womit es in die Halbzeit ging.

In der zweiten Hälfte steigerte sich die Mannschaft der Gastgeber und kam schnell vor das gegnerische Tor. Ein Spieler konnte einen Fernschuss absetzen, der von Anton Martinovic im Tor der Lampertheimer gut pariert wurde. Allerdings prallte dieser Ball unglücklich auf den eigenen Mitspieler und von da zum 2:4 ins eigene Tor. Es dauerte nicht lange, bis erneut Niko Gaitantzis durch eine Einzelaktion zum 2:5 erhöhte. Nicolai Rieker konnte sein gutes Spiel mit einem zweiten Treffer zum 2:6 bestätigen, der wieder von Enes Bascoban vorgelegt wurde. Die Spieler der „Kombinierten“ steckten aber nicht auf und konnten das 3:6 markieren. Durch eine wunderbare Aktion des Abwehrspielers David Volk, der durch einen genauen Pass auf Marlon Guldner das 3:7 vorbereitete, musste Marlon Guldner nur noch über die gegnerische Torlinie schieben. Enes Bascoban war es dann wieder, der zum 3:8 erhöhte. Die Spieler der Gastgeber bäumten sich erneut auf und trafen zum 4:8 und 5:8. Den Schlusspunkt setzte dann durch einen gut getretenen Eckball von Corvin Wunderlich Enes Bascoban zum Endergebnis von 5:9. Insgesamt war es ein munteres Spiel von beiden Seiten und aus Sicht des TVL ein gutes, an dem man erkennen kann, dass sich die Trainingsarbeit von Rainer Foß und Guido Zeymer langsam auszahlt. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020