Neunter Platz für die A-Jungend

Zwei Siege und ein Unentschieden bildeten zwar eine überschaubare Punktausbeute, doch den Lerneffekt auf diesem Niveau stuft Coach Jakob als viel wichtiger ein: „Das was meine Jungs in dieser Runde an Einsatzbereitschaft, Körperlichkeit, Spielwitz und Teamgeist gelernt haben, nimmt ihnen niemand mehr und wird sich schon in naher Zukunft positiv auswirken“.

Punkteverlust durch Verletzungen

Das Verletzungspech zog sich wie ein roter Faden durch die Runde. „Ich denke, dass wir ohne das riesige Verletzungspech bestimmt drei oder vier Tabellenplätze weiter vorne gelandet wären“, trauert der engagierte Übungsleiter insbesondere den Punktverlusten gegen Teams wie Wesertal und Münster nach. Letztendlich beendet die Mannschaft mit einem neunten Tabellenplatz unter zehn Teams die Runde und schaut nun gespannt auf die anstehende neue Qualifikationsrunde zur Oberliga.

Folgende Spieler standen in der abgelaufenen Runde im Kader der A-Jugend: Nicolas Thamm, Marc Schäfer, Sven Hartenburg und Yannik Bischer im Tor, Ian Knisley, Tim Pfendler, Jonas Bielmeier, Daniel Frei, Nikolas Venske, Sören Fetsch, Alex Kühr, Justus Fröhlich, Robin Kettler, Wim Größler, Moritz Müller, Sebastian Hedderich, Nicolas Kern, Jannik Jung, Cansin Ulusoy, Philipp Freudenberger und Kai Lillinger.

Aus der B-Jugend der Turner halfen in der A-Jugend Tim Schuster, Tobias Hedderich, Lars-Hendrik Krämer, Jannik Reiber, Nick Kühr und Aaron Liffers aus. Für die neue Runde werden altersbedingt die Spieler des Jahrgangs 1999 Nicolas Thamm, Sebastian Hedderich und Jonas Bielmeier das Team in Richtung zweite Herrenmannschaft der Turner verlassen. Kai Lillinger hört mit dem Handballspielen auf. Neu zum Team hinzustoßen Jonas Hofmann (Tor-zuvor HSG Vogelstang) und Tim Schuster, Tobias Hedderich und Lars-Hendrik Krämer aus der eigenen B-Jugend.

Turnier in Lampertheim

Bereits am Samstag, 14. April, findet das Entscheidungsturnier auf Bezirksebene statt. Die Lampertheimer Verantwortlichen um Trainer Thorsten Jakob haben sich für die Ausrichtung beworben und wie im letzten Jahr aufgrund der guten Erfahrungen den Zuschlag erhalten. Das Turnier startet um 13 Uhr mit der ersten Partie in der Lampertheimer Jahnhalle. Die Mannschaften der JSG Bauschheim/Rüsselsheim/Königstetten, TuS Griesheim, HSG Langen, der HSG Fürth/Krumbach und des TV Lampertheim spielen in diesem Turnier den Vertreter des Handballbezirkes Darmstadt in der neuen Qualifikation zur hessischen Oberliga aus. fh

