Neupflanzungen ersetzen Altbäume

Lampertheim.Die Baumpfleger der Stadtgärtnerei fällen derzeit wieder kranke oder überalterte Straßenbäume. Grund ist nach Angaben der Stadtverwaltung die mangelnde Standfestigkeit durch Wurzelschäden oder Pilzbefall. Einige der Baumschäden seien auch auf die hohen Temperaturen im Sommer und die damit einhergehende Trockenheit zurückzuführen. Die Baumarbeiten könnten kurzfristig auftretende Verkehrsbehinderungen zur Folge haben.

Neben der bereits gefällten Rosskastanie am Alten Rathaus in Hofheim sei auch der Schnurbaum im Stadtpark, zwischen Café und See, betroffen. Die Stadt kündigt gleichzeitig Nachpflanzungen an. Soweit möglich, würden die gleichen Baumsorten beschafft oder durch klimaangepasste Arten ersetzt.

Bei der Bepflanzungsmaßnahme in der Neuschloßstraße müssten zeitweise die Parkplätze gesperrt werden. Obendrein könne es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen für die Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer kommen. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.12.2020