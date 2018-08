Neuschloß mit etlichen Facetten im Bild

„Es ist mir eine große Freude, Sie zur Eröffnung unseres Festwochenendes mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung begrüßen zu können“, sagte Carola Biehal, die Vorsitzende der Bürgerkammer Neuschloß. Sie eröffnete die 550-Jahr-Feier, die im Schlosshof des Beamtenbaus stattfand, und nahm den Auftakt zum Anlass, den Mitstreitern und Sponsoren zu danken: der Stadt Lampertheim und den Gestaltern der Festschrift. Ein großer Dank ging an die Illustratorin Marlies Walkowiak, an den Digitaldruck Gabriele Graze, an die Cocoons Druck- & Werbeagentur Herbert Scheid und alle weiteren Sponsoren. Vor allem an Michael Bayer, den Autor der Festschrift. Weiterhin lobte Carola Biehal die Mitglieder der Bürgerkammer, die sich mit hohem Engagement einbrächten. Die Vorsitzende begrüßte ebenso den Eigentümer des Beamtenbaues, Franz-Rudolf Braun, und die Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass mit Ehemann Kurt. Zur vorgerückten Stunde wurde das historische Gebäude illuminiert, was manchem Besucher ein erstauntes „Ahh“ entlockte.

Braun habe die Ideen der Bürgerkammer mitgetragen und die Türen geöffnet. Er stellte zudem die Sanierungsarbeiten im Beamtenbau unter Beachtung des Denkmalschutzes vor und bot Führungen durch das Gebäude an. Der Beamtenbau ist Wahrzeichen und Zentrum der Jubiläumsveranstaltung. Und weil der Stadtteil über eine rege Kunstszene verfügt, bietet es sich an, die historischen Mauern extra für das Jubiläumswochenende mit den Kunstwerken zu schmücken.

Daneben wird eine Präsentation über die chemische Fabrik und die damit verbundene Altlastensanierung im Stadtteil gezeigt. Ergänzt wird die Schau durch eine Präsentation einer Abschlussklasse der Elisabeth-Selbert-Schule zum Thema Holz.

Gitte Weidenauer, Vorstandsmitglied der Bürgerkammer, stellte die Künstler vor. Die Aquarellmalerei ist die Leidenschaft von Rita Eberhard. Sie besucht die Aquarellkurse von Anouk Bourrat-Moll und konnte ihre Werke schon auf verschiedenen Ausstellungen präsentieren. Mit dem Aquarellieren begann auch Heike Herbert. Später griff sie zum Medium Acrylfarbe und schaffte großformatige und farbintensive Bilder, sie stellt ihre Kunst schon seit mehr als 30 Jahren aus. Für Bernd Wegerle ist die Ausstellung eine Premiere. Der Autodidakt verwendet Acrylfarben und arbeitet mit unterschiedlichen Techniken.

„Bei Marlies Walkowiak bedanken wir uns für den Entwurf unseres Plakates und die Illustration der Festschrift, die sie ohne jedes Honorar malte“, erklärte Weidenauer. Walkowiak leitete viele Jahre Kurse in der Volkshochschule und bestückte zahlreiche Ausstellungen. Ihre hauptsächliche Technik war zunächst das Aquarellieren; es entstanden wunderschöne Blumenbilder, Landschafts-, auch Lampertheim- und Neuschloßbilder. Das Besondere an ihren Aquarellen ist, dass sie die Rahmen dazu passend bearbeitet, um ein ganzes Bild zu haben. „Zu den Aquarellen kommen noch neue großformatige Acrylbilder inhaltlich mit Bezug zu Lampertheim und Umgebung“, erklärte Weidenauer. (roi)

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018