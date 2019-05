Neuschloß will „Dollstes Dorf“ werden

neuschloss.Auch 2019 sucht das hr-Fernsehen das „dollste Dorf“ Hessens: Noch bis Donnerstag, 16. Mai, 12 Uhr, können die Zuschauer per TED und online unter www.hessenschau.de/dollesdorf ihr Lieblingsdorf wählen und so insgesamt vier Dörfer für das Finale bestimmen. Alle zur Auswahl stehenden 50 Dörfer und Gemeinden wurden im vergangenen Jahr per Losverfahren in der „Hessenschau“ ausgewählt und porträtiert, sämtliche Filme sind auf der Website noch einmal anzuschauen. Neuschloß ist eins dieser Dörfer. Welche vier Orte sich in der Vorrunde durchsetzen konnten und ins Finale einziehen, wird am 16. Mai in der „Hessenschau“ verkündet. Wer für Neuschloß abstimmen möchte, kann unter Telefon 0137/21 15 575 anrufen. Über den Stand der Abstimmung wird regelmäßig in der Sendung berichtet.

Die vier Finalisten fiebern dann dem Höhepunkt am Sonntag, 9. Juni, im „hr-Treff“ auf dem Hessentag in Bad Hersfeld entgegen. Die vier Dörfer treffen im Finale live aufeinander und kämpfen in mehreren Spielrunden um den Sieg. Für den Sieger gibt es einen goldenen Onkel Otto aus den Händen von Ministerpräsident Volker Bouffier und hr-Intendant Manfred Krupp. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.05.2019