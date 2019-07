Neustart beim TV Lampertheim

Lampertheim.Mitten in die Vorbereitung auf die neue Saison steckt derzeit Handball-Bezirksoberligist TV Lampertheim. In der nächsten Runde wollen die Spargelstädter auf alle Fälle unter die ersten Vier und können dabei auf einen Neuzugang setzen, der quasi mit dem Kanu nach Lampertheim kam. „Tatsächlich sind wir mit Kanu umgezogen“, schmunzelt Robert Weiß. Der 31-jährige war seit der A-Jugend immer zwischen der Dritten Liga und der Bundesliga unterwegs, spielte beim ThSV Eisenach (bis 2008), beim ESV Lok Pirna (bis 2013) und zuletzt fünf Jahre für den VfL Potsdam.

Dort sollte sich für den Abwehrspezialisten vieles ändern: Nach einem Heimspiel bekam er die Kanu-Olympiasiegerin Nicole Reinhardt vorgestellt. „Und von da an nahm es seinen Lauf. Vor fünf Jahren hätte ich diese Entwicklung nicht für möglich gehalten. Dass ich einmal in Lampertheim leben würde, war nicht geplant“, erinnert sich Weiß. „Eigentlich waren wir Beide wegen des Sports in Potsdam, Nicole konnte mit Handball nichts anfangen, ich mit dem Kanu-Sport nichts.“ Inzwischen weiß der Teamplayer, dass man im Kanu paddelt und nicht rudert. „Solche Amateurfehler sind mir nur am Anfang passieren“, gibt er zu.

2017 beendete Weiß – geplagt von Verletzungen – seine Karriere. Zu diesem Zeitpunkt waren er und die aus Lampertheim stammende Nicole Reinhardt längst ein Paar. Im Mai 2018 kamen sie schließlich frisch vermählt aus einem Italienurlaub zurück und überraschten ihre Familien mit der Trauung.

Komplett ist die kleine Familie mit dem zweijährigen Töchterchen, die der Mittelpunkt im Leben des Sportlerpaares ist. Einen Monat nach der Hochzeit folgte dann der Umzug nach Südhessen: „In Potsdam hatten wir keine Familie. Dann gab es die Gelegenheit, eine Wohnung in Lampertheim zu bekommen und für uns beide einen passenden Job“, erzählt Weiß, der als Physiotherapeut in Heidelberg arbeitet und ein Osteopathie-Studium berufsbegleitend absolviert.

Facebook-Nachricht an TVL

Doch so ganz zufrieden war Weiß im ersten Jahr in Lampertheim nicht. Job und Tochter nahmen viel Zeit in Anspruch, das Finden neuer Freunde blieb auf der Strecke. „Es war nicht einfach“, gibt er zu. Nicole Reinhardt wusste allerdings, wie sie ihren Robert wieder in Schwung bringen konnte. „Sie hat tatsächlich gesagt, ich solle was machen, solle rausgehen“, lacht er. Mit einer Facebook-Nachricht an den TV Lampertheim fing es an. Ganz höflich stellte er eine Anfrage, ob er vielleicht mal mittrainieren könne.

Die Lampertheimer um Trainer Achim Schmied luden ihn ein und empfingen ihn mit offenen Armen. „Es war mir schon etwas unangenehm. Die wussten ja alles über mich, als ich ins erste Training kam“, hatten die Spargelstädter schon allerhand über ihren neuen Mitspieler im Internet in Erfahrung gebracht. „Ich will versuchen, so oft wie möglich da zu sein. Aber es ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, dass man nicht hundertprozent verpflichtet ist. Wenn etwas mit der Familie ist, dann kann man hier auch mal sagen, dass man nicht kommt“, sieht Weiß die sechste Liga als tolle Chance, wieder seiner Leidenschaft, dem Handball, nachzugehen. „Mein Körper hat auch gesagt, dass ich wieder etwas machen muss.“ Für das Trainingslager nimmt er sich auf alle Fälle Zeit, „da man da seine neuen Mitspieler am besten kennenlernen kann“. Aber er ist schon jetzt begeistert vom Teamgeist: „Es macht Spaß, wieder unter Handballern zu sein.“

Sein sportliches Ziel mit seinem neuen Team ist klar: „Wir wollen oben mitspielen. Das hat unser Trainer schon gesagt. Ich möchte dabei mithelfen und die Jungs unterstützen.“ Er findet die Handschrift von Achim Schmied richtig gut, „der eine abwechslungsreiche Vorbereitung macht und auch die jungen Spieler gut einbaut“.

Ohnehin ist für Robert Weiß die Struktur im Team „sehr interessant“. „Wir sind zur Hälfte erfahrene Spieler, von denen viele sehr gut ausgebildet sind. Zur anderen Hälfte sind da die Spieler aus der Oberliga-A-Jugend. Sie müssen noch reifen und an den Aufgaben im Männerbereich wachsen, verfügen aber über großes Potenzial.“ Neben der eigenen Athletik bereitet Weiß das Spielen ohne Harz noch Probleme: „Die Würfe haben noch eine breite Streuung“, schmunzelt er. Allerdings ist das Werfen ohnehin nicht mehr so seine Sache: „In Potsdam habe ich nach meiner Schulterverletzung eigentlich nur noch Abwehr gespielt.“

Kanu noch unangetastet

Eines hat der Neu-Lampertheimer seiner Gattin Nicole Reinhardt voraus: Während Robert Weiß bereits wieder in einer Handball-Halle steht, liegt das Kanu der ehemaligen Olympiasiegerin noch unangetastet im Bootshaus. Weiß hofft aber, dass auch sie bald Zeit für ihren Sport findet: „Sie hat schon gesagt, dass sie an einem schönen Sommerabend mal wieder paddeln gehen will. Nicht auf Leistung, einfach nur, weil es schön ist. So wie Handballspielen.“ me

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.07.2019