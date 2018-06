Anzeige

Lampertheim.Die Fußballrunde ist kaum beendet, da lädt der VfB Lampertheim schon zum Auftakt der kommenden Saison. So stellte der Club im Günderoth-Stadion seine Mannschaften vor, die ab August in den Wettbewerb starten werden.

Dabei zeigte sich Vorsitzender Markus Köcher optimistisch, dass der sportliche Weg weiter nach oben führen wird. Mit einer F-, einer D-. einer C-, einer B-Jugend und zwei Teams im E-Jugendbereich hat der VfB sechs Nachwuchsmannschaften am Start. „Wir sind in der Jugend klasse gut aufgestellt“, unterstrich Köcher, dass der VfB zu den wenigen Lampertheimer Vereinen gehört, die noch selbst Spieler ausbilden, anstatt sie anderen abzuwerben.

Besonders ambitioniert gab er sich, was die erste und zweite Mannschaft angeht. Gute Platzierungen in A- und D-Klasse sind das Ziel. „Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen, aber wenn es passiert, wehren wir uns nicht“, kommentierte er die zahlreichen Neuzugänge, die Qualität und Quantität des Kaders deutlich anheben sollen.